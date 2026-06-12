Flor reacciona a su primer mandil negro y al regaño del Chef Poncho: “Me está costando”

Quedaron definidos los cocineros con mandiles negros en la gala de este 11 de junio y una de ellos fue Flor, quien, aunque ha portado el Pin del Chef previamente, no vivió su mejor noche porque también recibió un severo regaño por parte del Chef Poncho Cadena.

Cabe recordar que Flor estuvo en el segundo grupo que tuvo que deshuesar costilla de cerdo para, posteriormente, preparar su propuesta; sin embargo, no tuvo el mayor de los éxitos, pues luego de la degustación de todos los platillos, la cocinera portó uno de los dos mandiles negros de esa ronda.

No obstante, el Chef Poncho Cadena aprovechó el platillo de Flor para recordarles a todos los participantes que es inaceptable presentar platos "manoseados" y "donde se prueba", y que nunca va a volver a probar una propuesta así porque "es una falta de respeto brutal".

De regreso al Mundo MasterChef, Flor mandó un mensaje por medio de las cámaras en el que afirmó que "le estaba costando" portar su primer mandil negro, pero que hará lo que esté en sus manos para permanecer en el reality show por otra semana más. Por otro lado, también aprovechó el momento para mandarle un mensaje a sus hijos y su esposo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Camila, Ramahá, Jazmín y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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