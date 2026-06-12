Daniela se sincera con Pablo sobre su amistad con Carmen y Michelle: “Soy como un basurero”

Aunque los bandos están claramente definidos al interior del Mundo MasterChef, todo parece indicar que eso no implica que no existan rencillas entre algunos de sus miembros, pues Daniela dejó ver cómo se siente en torno a su amistad con Carmen y Michelle.

"Las amo... pero no puedo vivir entre conflictos": Daniela habla de su amistad con las "Divas"

Luego de que Pablo se desahogara ante las cámaras de la terraza del Mundo MasterChef tras su desempeño en la gala de mandiles negros del 11 de junio, Daniela se le unió después de un rato para consolarlo y darle palabras de ánimo.

Tras haberlo escuchado, Pablo le pidió a Daniela que hablaran de ella y sobre qué haría sin él en el reality show, a lo que la cocinera afirmó que "se iba a volver loca", pero que buscaría juntarse con Diego como primera opción.

No obstante, cuando hablaron de las "Divas", Daniela afirmó que "las ama y que podrían ser sus amigas afuera, pero que no puede vivir entre conflictos", a lo que Pablo coincidió con el señalamiento de su compañera.

Daniela apuntó que mientras sus amigas son "muy conflictivas", "las otras son muy escandalosas" y que no podía vivir así; sin embargo, ambos cocineros afirmaron que entendían las personalidades de sus compañeras y que no las juzgaban.

Además, Daniela agregó que sí escucha a Carmen y Michelle "todo el tiempo", pero que se siente como un "basurero" y que no dice nada aunque, "en el gran orden de las cosas", no le importe.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Camila, Ramahá, Jazmín y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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