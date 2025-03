Bárbara de Regil sorprende con FOTO inédita de cuando tuvo a Mar a los 16 años

Con motivo del cumpleaños número 21 de Mar de Regil, Bárbara de Regil compartió una serie de fotos de ella junto a su hija. Sin embargo, de todas las imágenes, una atrapó la atención de todos los internautas. Se trata de una fotografía de cuando la actriz se convirtió en mamá a los 16 años de edad.

Bárbara de Regil sorprende con foto de cuando tuvo a Mar a los 16 años

Fue a través de su cuenta de Instagram que Bárbara, quien actualmente tiene 37 años de edad, subió 14 fotos para celebrar el cumpleaños de su primogénita, quien cumplió 21 años el pasado 24 de marzo de 2025.

En dicha publicación, la intérprete del personaje María del Rosario López Ramos, ‘Rosario Tijeras’, aprovechó la oportunidad para mandarle un emotivo mensaje de felicitación: “Neni, solo tú y yo sabemos todo lo que hemos vivido. Crecimos juntas (literal) y ver en lo que te has convertido, me hace sentir la mujer más feliz y orgullosa del mundo (…) ¡Te admiro muchísimo! Eres fuerte, estás llena de vida, talentosa, de buen corazón y un gran ser humano”, expresó.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La última imagen que compartió la actriz fue, sin duda, la que más reacciones generó. A través de los comentarios, sus seguidores se dejaron ver muy sorprendidos. En este sentido, mensajes como, “La última foto me impactó, que chiquita eras”, “Qué linda la última foto, ese abrazo de tu mamá lo dice todo” y “La última foto refleja lo afortunada que es Mar, y lo aguerrida y luchona que es su madre, tan chiquita y sacarla adelante contra todas las adversidades”, se pueden leer en el post.

¿Quén es el papá de Mar de Regil?

Es importante mencionar que, de acuerdo a Bárbara de Regil , el papá biológico de Mar “no existe”: “El papá de Mar de Regil es un chavo con el que yo anduve hace muchos años, un noviecillo que me dejó estando embarazada (…) Este chavo nunca me acompañó, nunca estuvo conmigo, él se desentendió, y ya, yo tuve a Mar sola. Entonces como que no hay una respuesta a eso, pero no hay una respuesta a eso porque no existe esa persona, o sea esa persona nunca ha estado”, contó en el podcast “Radio Divaza”. Sin embargo, se ha reportado que nombre del supuesto padre es Víctor Sevilla.