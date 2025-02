Mar de Regil se queja por los precios del corte de cabello en salón de belleza; redes la critican

Mar de Regil forma parte de una de las familias más polémicas que existen en México gracias al contenido que normalmente comparten en sus redes, por lo que es un hecho que cualquier actividad que realicen será vigilada por los usuarios de estas plataformas. Ahora, la influencer ha sido criticada por quejarse de los precios del corte de cabello en un salón de belleza.

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, utilizó el impacto de sus redes para relatar una experiencia que vivió en un salón de belleza al pagar poco más de mil pesos por los tratamientos que recibió. La influencer pensó que todos los usuarios estarían de acuerdo con ella, por lo que fue grande su sorpresa al darse cuenta que un gran sector la estaba criticando.

¿Mar de Regil se quejó por el costo de un corte de cabello?

De acuerdo con Mar de Regil , antes de asistir al salón de belleza llamó para cotizar los precios, mismos que iban desde los 600 hasta los 750 pesos en función de la experiencia de la estilista. Al final accedió a la opción económica porque, según sus palabras, lo único que deseaba era que le emparejaran el cabello. Al llegar al lugar, le informaron que su estilista no se encontraba y que alguien más podría cortarle el cabello por 750 pesos, hecho que aceptó.

Después de secarle el cabello, algo inusual según su perspectiva, comenzó a notar cosas extrañas, como el hecho de que le plancharan la melena, algo que no solicitó. Toda esta situación hizo que, al llegar a la caja, el cobro fuera de mil 500 y no de 750 pesos como estaba establecido, añadiendo lo siguiente: “No es el dinero, lo que se me hace raro es que te digan algo al principio y te cambien las cosas. Lo único que me molesta es el abuso”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Si bien un sector de la comunidad la entendió y confirmó que algunas personas buscan aprovecharse de su condición, otro sector de la población la criticó al señalar que ella cuenta con el dinero suficiente para este tipo de cobros, esto al tiempo de recomendarle que, si no le gustaban los precios, podía ir a cualquier otra estética.