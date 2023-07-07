Así se vivió la “alfombra rosa” en la CdMx con Margot Robbie y Ryan Gosling

A pocos días del estreno de la nueva película de Greta Gerwig, los protagonistas de "Barbie", Margot Robbie y Ryan Gosling continúan su tour por distintos países para promocionar su más reciente trabajo y una de sus paradas fue la Ciudad de México. Como era de esperarse, cientos de fanáticos se vistieron de rosa para poder ver, aunque fuera de lejos, a los actores que dan vida a los famosos muñecos creados en la década de los 60. Por eso, hicimos una recopilación de los momentos más increíbles de la “Alfombra rosa”..

¿Dónde fue la alfombra rosa en CdMx?

Si bien la cita fue este 6 de julio en Parque Toreo al norte de la Ciudad de México, los preparativos de la "pink carpet" para recibir a Margot Robbie y Ryan Gosling empezaron desde hace un par de días, principalmente porque se preocuparon en crear un ambiente que transportará a cualquiera al mundo creado alrededor de la nueva cinta de Greta Gerwig.

Además de la presencia de los protagonistas de la película, varias celebridades mexicanas desfilaron por la alfombra más rosa que la Ciudad de México haya visto, entre ellas Gaby Meza, Héctor Trejo y Gaby Cam, quienes fueron los encargados de transportarnos al mundo de fantasía de la película con datos curiosos de la cinta que se estrena el próximo 20 de julio.

¡La alfombra rosa para #Barbie en México ya esta lista! 👀⏳ pic.twitter.com/LIeXuiocWd — Margot Robbie Argentina • Fans (@MargotRobbieAR) July 6, 2023

A pesar de que se esperaba que Margot Robbie y Ryan Gosling llegaran a la Alfombra rosa alrededor de las 7 de la noche, el tráfico citadino hizo que se retrasara todo. Afortunadamente, tras varios minutos de espera, los protagonistas de la película se dieron cita ante cientos de fans. Luego de su presentación, se proyectaron los primeros 26 minutos de la película que promete ser el éxito taquillero del verano y la cual cuenta la historia de la famosa muñeca que se ve en una disyuntiva de seguir en viviendo en un mundo de fantasía o experimentar el mundo real a lado de su compañero y amigo, Ken.

¿Quienes asistieron a la Alfombra rosa en CdMx?

Además de los protagonistas de la película de Gerwig, en esta ocasión se le unió a Margot Robbie y Ryan Gosling la actriz hondureña, America Ferrera; entre aplausos y gritos descendió del último piso del centro comercial, para convivir unos minutos con los fans firmando autógrafos y aprovechando para tomarse una que otra selfie con los fans.

Le siguió una de las personalidades más esperadas de la noche: Ryan Gosling, quien enloqueció a los fanáticos con su carisma y personalidad dando autógrafos y fotografías a la gente que estuvo presente esta noche. Para la ocasión, el actor que interpreta a Ken vistió un traje de lino color amarillo pastel que contrastaba con el mundo rosa que se había creado.

Llegó el turno de Margot Robbie, quien cerró con broche de oro la alfombra rosa con uno de los trajes más icónicos de la muñeca. La actriz deslumbró con su belleza y carisma a toda la audiencia, dándose un tiempo para convivir con ellos.

Por si los gritos de los fanáticos que los esperaron no fue suficiente, los actores fueron sorprendidos con un conjunto de mariachi vestido completamente de rosa, lo cual prendió mucho más los ánimos y preparó motores para ver el adelanto de la película que ha sido calificada ya como icónica, según las primeras reseñas.