Bases generales para el consumidor participante

1. Aceptación y condiciones de las bases:

La participación en la promoción “QUÉ HAY EN LA CAJA” implicará la aceptación de las bases generales y particulares que apliquen por parte del consumidor participante. Con relación a la presente promoción y los premios correspondientes, TV Azteca S.A.B. de C.V, Televisión Azteca III S.A. de C.V. y/o IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., podrán requerir a los ganadores su autorización expresa y gratuita para utilizar su nombre, imagen, fotografía y/o voz en cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse de la manera que más convenga a los intereses de TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V. y/o IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., dentro de la República Mexicana, en cuyo caso, dicha autorización se deberá realizar renunciando al pago de cualquier cantidad, honorario, regalía, entre otros por dicho concepto.

TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., y/o IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., estarán libres de responsabilidad en los casos imputables a los consumidores participantes, como los mencionados a continuación de manera enunciativa más no limitativa: registros de participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases, fallas en los equipos de computación, programas de cómputo (software), equipos de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos o cualquier otro fuera de su control razonable, caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, queda estrictamente prohibido el uso de cualquier software, script u otro proceso (como "robots" o "bots"), que automatice, intente automatizar, o sustituya de cualquier modo una acción humana. En este caso, los que incumplan esta regla serán descalificados sin responsabilidad para los organizadores, renunciando desde este momento a ejercer cualquier tipo de acción legal u ordinaria en contra de IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., o sus filiales, subsidiarias, controladoras, así como partes relacionadas. En caso de que el área correspondiente de TV Azteca S.A.B. de C.V determine que el participante está incumpliendo esta condición, quedará automáticamente descalificado. TV Azteca S.A.B. de C.V. y/o Televisión Azteca III S.A. de C.V., se reservan el derecho de iniciar acción legal; esta acción que para efectos de la legislación cibernética puede considerarse un delito federal.

Las participaciones en el concurso serán nulas e inválidas en caso que las mismas no hubieran sido obtenidas de conformidad con estas bases generales del concurso o por los canales legítimamente autorizados.

Cualquier violación a las bases, a los procedimientos o sistemas establecidos, alteración, falsificación, manipulación o engaño a los promotores para pretender ser ganador, será anulada y el participante será descalificado del concurso. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones legales procedentes. Al participar en este concurso, los participantes aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos sus términos y las decisiones de los auspiciadores.

Modificaciones y/o Anexos: IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., a través de sus agencias contratadas o subcontratista se reservan el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y beneficios de la Promoción, siempre y cuando los mismos estén justificados o no perjudiquen a los participantes y se comuniquen a estos debidamente.

2. Legales de la promoción:

· Vigencia: El período de participación serán los días 29 junio de 2023, 6 de julio de 2023 y 13 de julio de 2023. Solo serán considerados los registros generados estos días dentro del horario de las 12:27 horas a las 12:35 horas, horario central de los Estados Unidos Mexicanos.

· Autorización Multimodal: DGRTC/0921/2023

3. Cobertura geográfica:

Promoción valida dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Responsable de la Promoción:

TV Azteca S.A.B. de C.V. y Televisión Azteca III S.A. de C.V. Dirección: Periférico Sur 4121 Col. Fuentes Del Pedregal. CDMX, México. C.P. 14140.Tel.: (55) 1720 1313. En su carácter de comisionista mercantil de IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V.

5. Requisitos para participar:

· Son elegibles para participar en esta promoción todas las personas mayores a 18 años, residentes legales en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos que cuenten con alguna identificación oficial vigente, credencial con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte, cartilla del servicio militar liberada vigente, licencia de conducir vigente y/o cédula profesional y que cumplan con la totalidad de los requisitos de la promoción.

· Dar lectura y aceptar las presentes bases y condiciones.

· Proporcionar durante el registro datos verídicos y completos de identificación y localización.

6. Medio de registro y consulta de las bases de la promoción:

a. El registro es vía la aplicación Tv Azteca en Vivo, disponible sin costo para IOS y Android en la tienda de aplicaciones según corresponda.

b. La consulta de las bases ingresando a la aplicación Azteca en Vivo

7. Premios:

Para la presente promoción se destinarán 9 premios consistentes en tarjetas de regalo Amazon con valor de $2000.00 (Dos Mil Pesos, 00/100, M.N.) cada una

8. Garantías de los premios e incentivos.

TV Azteca S.A.B. de C.V., y Televisión Azteca III S.A. de C.V., en su carácter de comisionista mercantil de IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., se compromete a realizar la entrega de los premios establecidos en las presentes bases. En caso de reclamaciones relacionadas con las garantías, características de los productos y/o servicios ofrecidos, cada ganador deberá dirigirse al proveedor, fabricante o prestador de servicio de cada premio o regalo, según corresponda.

Asimismo, cada participante ganador de premio o regalo se compromete a sacar en paz y a salvo a IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., TV Azteca S.A.B. de C.V y/o Televisión Azteca III S.A. de C.V., SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. de cualquier reclamación relacionada con el funcionamiento o aplicación de los premios, mismas que no serán responsables por el comportamiento del ganador, antes, durante y después de la obtención y/o goce de su premio.



9. Mecánica de participación:

Los días 29 junio, 6 de julio y 13 de julio de 2023 durante la emisión del programa Venga la Alegría emitido por la cadena de televisión Azteca 1 de Tv Azteca con un horario de 9:00 hrs. a 13:00 horas, se transmitirá una mención donde el público en general deberá adivinar el contenido que tienen las tres cajas que exhibirán los conductores del programa. En cada una de la menciones, el primero participante en adivinar el contenido de una caja ganará uno de los premios especificados para esta promoción, obteniendo de esta manera tres ganadores, uno por cada caja. Esta mecánica se repetirá en cada una de las 3 menciones de televisión.

Los televidentes en general podrán participar a través de la aplicación Tv Azteca en vivo disponible de manera gratuita para IOS y Android en su respectiva tienda de aplicaciones.

10. Selección de Ganadores y canje de premios.

Los premios serán otorgados a los primeros en adivinar correctamente el contenido de la cajas en cada una de las 3 menciones de televisión. Un ejecutivo de Tv Azteca contactará a cada uno de los ganadores y les brindará la información para la entrega del mismo.

En caso de ser necesario los participantes de los concursos podrían requeridos para asistir a las instalaciones de Televisión Azteca en la Ciudad de México, para la grabación gratuita de una cápsula de concurso y/o testimonial, esto les será notificado el día de la selección de ganadores y con un mínimo de 36 horas de anticipación. Solo para los participantes residentes en interior de la república, los gastos de transportación, alimentación y alojamiento para asistir a la grabación, serán cubiertos por TV Azteca S.A.B. de C.V, o Televisión Azteca III S.A. de C.V. El transporte se realizará con las líneas de transporte terrestre y aéreo según sea el caso, así como en los horarios que contrate y determine TV Azteca S.A.B. de C.V., a su entera discreción. Solo en caso de resultar necesario para llevar a cabo la grabación les será otorgada una noche de alojamiento en hotel 4 estrellas o similar, con alimentación incluida siendo la selección de dicho hotel y la alimentación determinada a entera discreción de TV Azteca S.A.B. de C.V.

Los ganadores podrían permanecer en la Ciudad de México de 12 a 36 horas según la logística de las grabaciones. La transportación, hospedaje y logística en el manejo de ganadores serán responsabilidad de TV Azteca S.A.B. de C.V o Televisión Azteca III S.A. de C.V.

11. Lugar para seleccionar a los ganadores

La selección de ganadores se realizará en las oficinas de Tv Azteca ubicadas en Periférico Sur #4121, Col. Fuentes del Pedregal, Tlalpan, CDMX, México, C.P. 14140.

12. Restricciones.

· No podrán participar empleados y familiares de empleados de SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., TV Azteca S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III S.A. de C.V., y sus respectivas agencias, afiliadas, matrices, subsidiarias y detallistas involucrados en el desarrollo de esta promoción.

· En caso de imposibilidad de realizar el canje del premio por cualquier motivo, no aplica cambio, compensación o remuneración alguna.

· Los premios y regalos no son transferibles, los participantes no podrán ganar más de una vez el mismo premio, con la finalidad de dar la oportunidad a participantes diferentes.

· Ninguna parte del sitio WEB, material promocional impreso o transmitido vía radio o televisión o cualquier otro medio podrá ser replicado por estar reservado en sus derechos de autor.

13. AVISO DE PRIVACIDAD DE TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. y TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V.

TV Azteca, S.A.B. de C.V., Televisión Azteca III, S.A. de C.V. y sus filiales, subsidiarias y partes relacionadas (en lo sucesivo Azteca), con domicilio en Periférico Sur número 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Código Postal 14140. en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento que los datos personales y/o datos sensibles que usted libre y voluntariamente llegare a proporcionar a través de este medio, estarán sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad Completo de TV Azteca mismo que puede ser consultado en el sitio de Internet: www.tvazteca.com, y en el cual se explica el tratamiento de su información y los derechos que le otorga la legislación aplicable. Al aportar sus datos, manifiesta no estar inscrito(a) en el Registro Público de Consumidores que rehúsan tener cualquier tipo de comunicación comercial con proveedores de bienes y servicios.

14. Relevo de responsabilidad

Los participantes al momento de su participación en la presente promoción acuerdan, relevar de responsabilidad a SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., IPG MEDIA BRANDS COMMUNICATIONS S.A. DE C.V., a TV Azteca, S.A.B. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., y a cada una de sus respectivas matrices, afiliadas, partes relacionadas, subsidiarias, oficiales, directores, accionistas agentes, empleados y todos aquellos asociados con el desarrollo y ejecución de este concurso, de cualquier responsabilidad en relación a, o de cualquier manera relacionado con, este concurso y/o la aceptación, o el uso/mal uso de los premios, incluyendo responsabilidad por daños personales y/o muerte, daños o pérdidas económicas. Los auspiciadores no se hacen responsables por la calidad o utilidad de los premios y entregarán los mismos con las garantías usuales del proveedor.

15. Jurisdicción y Leyes aplicables.

En caso de cualquier controversia, el participante se somete a la competencia de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio presente o futuro.