Paola Preciado es la ganadora de Batallas Musicales.

Las Batallas Musicales llegaron a su final este sábado 7 de mayo con la victoria de Paola Preciado, quien se proclamó como la ganadora del reality show de Azteca UNO.

Gracias a más de 200 mil votos a través de la app Muba, la cantante se llevó el triunfo y medio millón de pesos a casa.

Después de varias semanas en las que la competencia fue dura, especialmente por el talento de cada uno de los participantes, se alzó con la victoria ante nuestros millones de televidentes.

"Estoy muy feliz", fueron las palabras de la ganadora de la noche que buscará consolidar su carrera en la música después de encontrar en las Batallas Musicales la mejor plataforma para mejorar y crecer como artista.

Una noche de gran competencia

Fueron tres batallas en las que los seis finalistas entregaron todo sobre el escenario, pero al final los que avanzaron a la última instancia fueron Los Hermanos Pérez Meza, Elsa Ríos y Paola Preciado, siendo esta última la gran ganadora de la noche.