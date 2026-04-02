3 ideas de peinados fáciles en cabello corto que te hacen ver arreglada

Aunque algunas personas consideren que el cabello corto no requiere de peinados para verse bien, la realidad es que estilizar este tipo de melenas es fundamental para definir el corte y evitar que se vea sin forma o descuidado.

Por ello, hoy te presentamos 3 ideas de peinados fáciles que puedes hacer aunque tengas el cabello corto y que te harán lucir arreglada, elegante y sofisticada. Ideales para añadir textura, controlar el frizz y marcar mejor las facciones del rostro.

Edgar Vivar responde cuál es su relación actual con Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves

Los 3 mejores peinados fáciles para cabello corto

Para enmarcar mejor el rostro y transmitir una imagen de mayor confianza y cuidado personal, puedes aplicar algunos de estos estilos para cabello corto:

Semirecogido con top knot

Es el clásico chongo alto ideal para los cortes tipo bob o lob. Para conseguirlo, necesitas tomar la parte superior de tu cabello, desde las sienes hacia atrás, y sujetarla con una coleta pequeña.

Peinado semirecogido para cabello corto|Pinterest

Esa misma coleta deberá enrollarse sobre sí misma para crear un pequeño chongo que asegurarás con pasadores o con otra liga pequeña.

Para dar un poco más de estilo y suavizar el rostro, puedes soltar algunos mechones de cabello y dejarlos caer sobre la frente.

Trenza lateral para un look romántico

Si tienes el cabello demasiado corto como para recogerlo por completo, este es tu estilo ideal. Lo conseguirás realizando una trenza sencilla de tres cabos o una francesa (las que van pegadas al cuero cabelludo) en uno de los costados de tu cabeza.

La trenza lateral da un look romántico y luce bien en cabello muy corto|Pinterest

Después deberás llevar la trenza hacia atrás y sujetarla detrás de la oreja con un pasador oculto. Puedes aplicar un poco de spray para darle textura a los cabellos sueltos y la sensación de movimiento.

Efecto mojado o wet look

Es un estilo que marca sofisticación, pero que también se ve bastante moderno y queda perfecto desde cortes pixie hasta bob rectos, como el francés.

El look mojado es ideal para cortes bob o pixie|Pinterest

Para conseguir este peinado, necesitas aplicar una cantidad generosa de gel o fijador en pomada sobre tu cabello húmedo o seco y después peinarlo todo hacia atrás, o con una raya lateral a un costado.

