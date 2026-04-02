3 looks con maquillaje en tonos monocromáticos rosados, nuevo trend 2026

El maquillaje monocromático en tonos rosados se ha consolidado como una de las tendencias más llamativas de este 2026, esto se debe a que con estos tonos podemos conseguir un look armonioso, sofisticado y rápido de aplicar.

Hoy te presentamos 3 looks de maquillaje basados en esta corriente para que brindes una imagen de "confianza suave" y un tono romántico, además de que aportarán elegancia y elevarán tu atuendo sin demasiado esfuerzo.

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Los 3 mejores looks en tonos monocromáticos rosados

Soft rose satin

Este estilo es perfecto para el uso diario, ya que se enfoca en la frescura. Se consigue colocando una sombra rosa pálida o nude rosado en todo el párpado móvil para unificar el tono. Las texturas satinadas le darán el toque brillante sin que la piel se vea grasosa.

En las mejillas debe usarse un rubor en crema suave y difuminado hacia las sienes para conseguir el efecto lifting. Mientras que en los labios se tiene que aplicar un bálsamo con color o un gloss transparente que de un acabado jugoso.

El maquillaje rosa satín da un aspecto natural para el día a día|Pinterest

Fucsia stament

Es ideal para eventos especiales o para la noche, ya que se muestra más atrevido y vibrante. En los ojos se coloca una sombra fucsia intensa, pero que esté bien difuminada en la cuenca y se puede agregar un toque metalizado en el centro del párpado para aportar luz.

El maquillaje fucsia es ideal para eventos especiales o de noche|Pinterest

En las mejillas se coloca un rubor del mismo tono un poco más marcado de lo habitual para conectar con el color de los ojos. Y en los labios se puede usar un producto mate en rosa fuerte o neón. Este look funciona cuando queremos el enfoque principal en el rostro.

Coquette rose gold

Para un estilo más romántico y elegante, este look aporta el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno. Se consigue con una sombra rosa pastel en los ojos y un delineado sútil, además de un toque de iluminador en el lagrimal.

El maquillaje rose gold da un toque romántico a cualquier estilo|Pinterest

Los labios difuminados o blurred lips en un tono rosa frío y las mejollas en tono melocotón, con un acabado que simule el bronceado del sol dan el acabado perfecto.

