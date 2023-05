Bebeshita habla del impacto que tuvo en ella ver la muerte de Kevin Kaletry.

La noche de ayer el espectáculo de magia The Illusionists se presentó en un teatro de la Ciudad de México y varias celebridades se hicieron presentes.

Román no quiere que nadie en su familia sufra por su enfermedad.

Te puede interesar: ¿Quién es Kevin Kaletry, el influencer que asesinaron en conferencia de Wendy Guevara?

La Bebeshita habló que después de ser testigo del asesinato de Kevin Kaletry, sus días no han sido iguales, pues durante toda su vida ha tratado de mantenerse alejada de los problemas.

Sigo en shock, es algo muy fuerte que nunca había vivido yo en mi vida, tan cerca, realmente yo soy una niña que no se mete en problemas, que trata de alejarse como de ese tipo de cosas, duermo con la luz prendida, tengo ansiedad

¿Qué mensaje le mandó Polo Morín a Alfredo Adame?

En el mismo evento, Polo Morín se defendió de los ataques de Alfredo Adame, quien en más de una ocasión lo ha atacado con fuertes declaraciones, todo por su orientación sexual.

Todo empezó, porque yo dije que no me parece prudente que una persona homofóbica sea el representante en la marcha de la comunidad y bueno, el señor se enojó mucho, pasa aparte a descalificarme a mí, porque dice que ‘Soy una loca desatada’ como si fuera eso un insulto, entonces me parece que justo, él solito me está dando toda la razón

Sobre la posibilidad de poner la situación en manos de las autoridades, por ser un acto de discriminación en su contra, Polo Morín comentó lo siguiente.

También te puede interesar: Wendy Guevara habla del asesinato de Kevin Kaletry.

“No, no, ojalá que no me lo encuentre, pero si me lo encuentro; es que no lo conozco, de corazón le deseo, porque sé que la salud mental es bien delicada, bien importante y le deseo que vaya con un psicólogo, con un psiquiatra y se trate de verdad, porque a lo mejor está a tiempo, todavía”.