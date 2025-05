Drake Bell protagoniza momento incómodo durante concierto y corre al encargado de audio; esto pasó

A pesar de las polémicas que giraron en torno al nombre de Drake Bell, el famoso se ha ganado el afecto del público mexicano, tanto así que es común verlo presentarse en diferentes eventos organizados alrededor del territorio nacional, sin embargo, también ha protagonizado momentos bastante incómodos.

Y es que, al estilo de Luis Miguel, Drake decidió despedir a uno de sus empleados totalmente en vivo mientras se encontraba sobre el escenario, todo parece indicar que el músico estadounidense es realmente perfeccionista y que no pasó por alto los errores cometidos por su personal.

¿Cómo fue el momento incómodo durante el concierto de Drake Bell?

Esto luego de que el pasado 30 de abril el intérprete de “I Know” y protagonista de la serie Drake & Josh se presentara en la Feria de Puebla, en donde detuvo todo su show solo para llamarle la atención al encargado de audio, y despidiéndolo enfrente de todos los espectadores.

Te puede interesar: Drake Bell desea nacionalizarse mexicano

“Quien sea que esté a cargo del audio está despedido, no quiero escuchar nada más de eso, ya no lo quiero cerca de mi música”, dijo el famoso despertando controversia entre muchos internautas, pues, aunque algunos lo apoyan, otros consideran que no era ni el lugar ni la forma de comunicarle eso a su empleado.

¿Drake Bell se enojó con su equipo de músicos en la Feria de Puebla?

El famoso fue comparado con ‘El Sol de México’ pues este cantante era uno de los únicos que hacía eso durante sus conciertos, aunque muchos lo apoyaron, otros destacaron que la actitud de Bell no fue la correcta, esto a pesar de que el audio sí estaba presentando muchos problemas técnicos.

El enojo de Drake no se hizo esperar y saltó en contra del encargado de sonido, sorprendiendo a muchos de sus fans pues suspendió el concierto para despedir a su empleado, aunque no se sabe si fue una broma o si en verdad alguien se quedó sin trabajo durante la tarde del pasado 30 de abril.