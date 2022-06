Bebeshita se va de ¡Quiero Bailar! tras polémica con Elías.

Luego de olvidar sus pasos de baile el día de ayer y crear una polémica con Elías en ¡Quiero Bailar!, Bebeshita visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para ofrecer una disculpa.

Por si fuera poco, la exparticipante de Enamorándonos abandonó ¡Quiero Bailar! para ver a Elías brillar al lado de otra pareja.

“Yo quiero lo mejor para Elías, quiero que siga en la competencia dando batalla. Lo mejor para Elías es que me salga y consigamos otra pareja. A su mamá no le caigo muy bien. Elías fue muy tímido y muy reservado... yo sentí que Elías no tuvo conexión conmigo como pareja de baile”, dijo la influencer.

“No me siento bien como para que me aplaudan, siento que pude haber dado más, me duele dejar a Elías porque sentía que me empezaba a llevar mejor con él”, continuó.

¿Qué pasó con Bebeshita y Elías? A Bebeshita se le olvidaron sus pasos de baile el día de ayer, así que Elías se molestó ante la falta de compromiso de la influencer. Los jueces calificaron su presentación de La Mujer del Pelotero como "desastroza".

Bebeshita se despide de ¡Quiero a Bailar!

Bebeshita confesó que su presentación de ayer no fue a propósito, pues solo le ganaron los nervios y el estrés.

“La verdad es que sí estoy un poco triste, ver a Elías llorando me rompió el corazón. Estoy triste y sacada de onda. No pensé que le fuera a doler tanto. Sí la regué. Yo ensayé en mi casa en la noche, sí quise hacer lo mejor que pude, pero me ganaron los nervios y el estrés ", dijo esta mañana en VLA.

“Me dio tristeza porque sentía que estaba haciendo más conexión con Elías, es un niño muy tímido y tenía que platicar con él para que se desenvolviera un poco más. Con su mamá no hablé mucho, pero al escuchar cómo se expresó de mí, me puse más triste. No es la impresión que yo quiero dar. Si Elías quiere cambiar de pareja, pues que cambie de pareja”, declaró.

Por último, este fue el mensaje de despedida de Bebeshita para Elías.

“Yo quiero que llegue a la final, quiero que gane, que le eche todas las ganas. Si no es conmigo que sea feliz con otra persona. Yo estoy indispuesta, estoy haciendo mil cosas, no me siento al cien”, concluyó.

