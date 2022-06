VIDEO: Así reaccionó Bebeshita tras petición de la mamá de Elías.

Es la primera semana de ¡Quiero Bailar! y Bebeshita ya protagonizó su primera polémica en nuestro reality show. La influencer mexicana olvidó sus pasos de baile en la coreografía La Mujer del Pelotero que preparó junto a su compañero de baile, Elías.

Bebeshita protagonizó polémica al olvidar pasos en su baile con Elías.

Tras la falta de compromiso de la participante, la mamá de Elías realizó una contundente petición a la producción de ¡Quiero Bailar!

“Yo lo que quiero pedir al aire es que le cambien la pareja, por favor. No puedo tener a mi hijo en este estrés si no hay compromiso por parte de su pareja”, dijo Doña Leslie en entrevista con Sergio Sepúlveda.

La exparticipante de Enamorándonos recibió un fuerte regaño por parte de los jueces, quienes calificaron su participación como “desastroza”.

“Le faltas al respeto al público y a tus maestros. No tienes palabras para justificarte”, dijo el maestro Charly D en nuestro foro de Venga la Alegría.

¿Elías perdonará a Bebeshita? En una entrevista con nuestro querido Capi Pérez, Elías se dijo muy molesto con Bebeshita por olvidar sus pasos de baile.



“Sí estoy bastante enojado con Bebeshita porque todo lo habíamos sacado afuera, hicimos todo lo posible en los ensayos”, dijo.



Bebeshita rompe el silencio sobre la polémica en ¡Quiero Bailar!

A través de sus historias de Instagram, Bebeshita se pronunció ante las palabras de la mamá de Elías esta mañana en ¡Quiero Bailar!

“Quien me vio bailar en Venga la Alegría, una disculpita. Se me olvió la coreografía, pero no lo hice a propósito”, dijo la influencer en sus redes sociales.

Los jueces aún no deciden si Bebeshita debe continuar en la competencia de baile, pues aseguran que ha demostrado falta de compromiso y responsabilidad.

Bebeshita asegura que sí se aprendió los pasos de baile de La Mujer del Pelotero, pero que la mente se le puso en blanco arriba del escenario de ¡Quiero Bailar!

Elías tampoco está nada contento con su pareja de baile, por lo que no descarta cambiar de compañera.

“Afuera ensayamos mucho y nos salió hasta el final, ahorita no sé que nos pasó", dijo en VLA

