Bebeshita salió con Arturo Carmona y él la desconoce.

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, es una de las conductoras más controvertidas de Venga la Alegría Fin de Semana, pues no tiene pelos en la lengua y suele decir las cosas como son y, este sábado volvió a acaparar los reflectores durante la emisión del matutino de Azteca UNO después de que Arturo Carmona negara conocerla.

Arturo Carmona, exparaje de Alicia Villarreal, dijo ante las cámaras desconocer quién es Daniela Alexis y señaló que no tiene el gusto de conocerla, a lo que la conductora reaccionó tapándose la boca en señal de incredulidad y sorpresa debido a las palabras del exjugador de futbol.

Artura Carmona niega a ‘La Bebeshita’ y así reaccionó la conductora

Cuando sus compañeros de programa le preguntaron si era verdad, la exconcursante de Enamorándonos dijo: “La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okey, no éramos novios, estábamos conociéndonos, estábamos saliendo, que la cenita que bla, bla, y se me hace muy de mal gusto, como que no es de caballeros decir: ‘hay sabes qué, ni te conozco ni nada’”.

Así mismo, cuando la cuestionaron sobre si en verdad se conocían, ‘La Bebeshita’ respondió muy segura que sí salieron. Al preguntarle si tenía pruebas de que salió con él y platicó con él, la conductora aseveró “claro, por supuesto, o sea, (aquí está) toda mi conversación con él de semanas”.

No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando reveló en exclusiva ante las cámaras de Venga la Alegría Fin de Semana que sí convivieron y que incluso hubo “besitos” en esas salidas, al tiempo que reiteró que se le hacía de mal gusto que el también actor la negara.

“Obviamente tengo pruebas de toda la conversación y así, o sea”, dijo ‘La Bebeshita’ mientras mostraba la conversación al aire y hacia un scroll de la misma. Lo más impactante se dio cuando apareció en la conversación una fotografía de Arturo Carmona.