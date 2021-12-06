FOTOS | ¡Daniela "Bebeshita" confesó cuántas cirugías se ha hecho!

Nuestra querida Daniela Alexis, mejor conocida como la “Bebeshita” no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son. La conocemos desde sus inicios en la televisión, así que hemos visto todos y cada uno de sus cambios, ¿cuántas cirugías se ha hecho y cuánto le han costado? ¡La belleza cuesta! Te contamos los detalles, checa las fotos del antes y el después AQUÍ.

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La “Bebeshita” confiesa cuántas cirugías se ha hecho.

Daniela ya forma parte de Venga la Alegría Fin de semana, en donde hizo un reportaje de unos arreglitos que se hizo en la cara y en los labios. Al finalizar, sus compañeros le cuestionaron sobre sus cirugías, ya que mostraron imágenes de su antes y de su ahora, a lo que “Bebeshita” comentó que hasta el momento se ha hecho ocho cirugías, las cuales le han costado un apróximado de 800 mil pesos. ¡Woooow! Incluso dijo que había subido de peso, a´si que posiblemente vendría ya la novena cirugía.

¿Cuáles han sido las cirugías de Daniela “Bebeshita”?

Sin dudarlo mencionó cada una de ellas: “Vamos a contarlas. Llevamos, transferencia de pompi, dos veces, dos lipos, dos boobies. Bueno, una fue porque hubo una emergencia, ya saben, ¿no? Una de nariz, papada y cachete”... Además de eso, la influencer dijo que se realiza otro tipo de tratamientos, como el botox.

Luego del reportaje, Daniela le hizo una invitación a Aristeo Cázares, “Aplícate Aristeo, porque estos labios no cualquiera”. Y es que ya lo dijo la influencer, quiere una relación formal con el campeón de Exatlón y su compañero en MasterChef Celebrity. ¿Será que se le hace?

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