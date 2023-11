Belanova: Denisse revela por qué se alejó de los escenarios en su punto más alto de éxito

Belanova se ha mantenido muy vigente gracias a las redes sociales, pues sus canciones se han vuelto tendencia en TikTok. Por fortuna, el regreso de la agrupación a los escenarios ya es una realidad. Sin embargo, poco se sabía sobre la repentina desaparición de Denisse Guerrero y de la agrupación, pero todo eso ha quedado aclarado.

¿Belanova está de regreso?

Tras varios años de ausencia, Belanova anunció con bombo y platillos su regreso a los escenarios y lo hará en uno de los festivales de música más importantes y populares del momento. La agrupación de soft-pop se presentará en el festival de música “Bésame Mucho”, el cual se llevará a cabo el próximo 2 de marzo de 2024, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, Estados Unidos.

No obstante, muchos se preguntan si próximamente podremos ver a los intérpretes de “Baila mi corazón”, “Rosa pastel”, “No me voy a morir”, “Niño” y “Cásate conmigo”, entre otras, en México, pero hasta el momento la agrupación no ha confirmado nada.

¿Por qué Denisse Guerrero se alejó de los escenarios? Denisse Guerrero no ha dejado de acaparar los reflectores desde que reapareció en redes sociales, tras varios años de ausencia. Sobre todo por mostrar una fotografía de su madre y acabar de una vez por todas con los rumores que aseguraban que era hija de la finada actriz y comediante ‘La India María’.

Esta reaparición desató la nostalgia de sus fans, quienes se preguntan por qué Belanova desapareció del ámbito musical. En entrevista con la revista “Glamour”, Denisse Guerrero reveló las razones por las que tuvo que alejarse del mundo del espectáculo y de la música.

La cantante explicó que fue por problemas de salud, pues atravesó una intensa crisis que la hizo temer por su vida, ya que le fue detectado un tumor, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor que pesó 2 kilos”, declaró la cantante. Pero eso no es todo, ya que en aquellos años Denisse Guerrero sufrió la lamentable pérdida de su padre, quien partió de este mundo dejándole un enorme vacío.

Denisse Guerrero fue presa de una crisis mental que la hizo preguntarse cuál era su objetivo en la vida, por fortuna logró salir adelante donde ayuda profesional y ahora está de regreso para regalarnos más música.