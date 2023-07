Reaparece en redes sociales Denisse Guerrero, vocalista de Belanova; así luce

Belanova se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, pues sus canciones son tendencia, principalmente en plataformas como TikTok. De ahí, que muchos de sus fans anhelen la vuelta de la banda a los escenarios; sin embargo, existe un toque de misterio en torno al regreso del trío jalisciense, integrado por Denisse Guerrero, Ricardo Arreola y Edgar Huerta.

Hace veinte años, Belanova se encontraba en su mejor momento; no obstante, la voz de Denisse Guerrero resultaba un tanto molesta para algunos, gracias a sus matices agudos. Además que, el enfoque soft pop de la banda, no era muy bien recibido por ciertas personas.

A pesar de que, la agrupación se encuentra en una pausa, ha logrado posicionarse como una de las más entrañables en México, y sus temas están arrasando en las redes sociales. La reaparición de Denisse Guerrero ha causado gran revuelo, ya que desde 2018 no se sabía nada de los integrantes de Belanova.

¿Denisse Guerrero de Belanova reapareció en redes? Denisse Guerrero sorprendió a sus fans al reaparecer en redes sociales, tras varios años de ausencia. Cabe mencionar que el próximo 8 de agosto cumplirá 43 años, por lo que asombró a propios y extraños, con su actual apariencia física.

Alejada de la música, los escenarios y los reflectores, Denisse Guerrero sigue luciendo como una jovencita, esto quedó demostrado en unas fotografías compartidas por el usuario inkluis_ en TikTok, acompañadas por el mensaje: “Se filtran fotos de Denisse de Belanova a sus 42 años”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, muchos de ellos encaminados a un posible regreso de Belanova. Mientras que otros usuarios, destacaron el parecido de Denisse Guerrero con el personaje de la “India María”, interpretado por la actriz, María Elena Velasco.

“Awww, me alegra ver y saber que Denisse está bien, espero y los rumores del regreso de Belanova sean ciertos. Están arrasando en las plataformas como nunca antes”, “Te amamos Denisse”, “Veo moda, veo a Denisse”, “No sabes la alegría que me da saber que Denisse está bien, qué hermosa de verdad. Lloré de emoción, porque la extraño muchísimo, amo su música desde hace muchos años”, “Es idéntica a la India María, no sé porque hay mucha gente que dice que no es su hija, si la neta se parecen”.

¿Qué ha pasado con Belanova?

Canciones como “Rosa pastel”, “Por ti”, “Baila mi corazón”, “Cada que” y “Me pregunto”, han arrasado en las redes sociales. Sin embargo, en 2018 Belanova decidió tomarse un receso, tras la promoción de su último disco “Viaje al centro del corazón”. Esa pausa se ha prolongado por casi cinco años y se desconoce si la agrupación, volverá a los escenarios algún día.

“Hay una pausa, ya llevamos años. Todavía no sabemos si retomaremos Belanova, porque fue un momento sano. Richie y yo estamos produciendo a otras bandas”, declaró Edgar Huerta.

“Los tres seguimos en comunicación, tanto Richie, Denisse y yo. Estamos súper bien a nivel relación, era necesario una pausa, un descanso y un respiro, porque fueron casi 20 años de no parar, de estar en shows, discos, giras y creo que se vale decir: ‘saben qué, queremos parar un momento’, para que cada quien haga sus cosas”, agregó.