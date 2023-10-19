Denisse de Belanova revela la identidad de su madre tras rumores de la India María

Mucha polémica y controversia se ha generado en torno a Denisse Guerrero, vocalista de Belanova que hace unas semanas reapareció en redes sociales tras varios años de ausencia, esto debido a que existe una teoría que asegura que es hija de la finada India María y del presentador Raúl Velasco.

¿Denisse Guerrero es hija de Raúl Velasco y ‘La India María’? Durante años, esta teoría ha perseguido a Denisse Guerrero, quien no se había pronunciado al respecto. No obstante, el parecido que la cantante tiene con María Elena Velasco, ‘La India María’, es impresionante.



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Vamos a comprobar todo lo que vemos en redes sociales en Inter¿Neta?

A pesar del impactante parecido que existe entre ambas famosas, muchos aseguran que Denisse Guerrero nada tiene que ver con “La India María” y mucho menos con Raúl Velasco. Cabe recordar que una mujer llamada Mirna Velasco, reveló en 2016 que es la hija de las dos celebridades, e incluso afirmó que la vocalista de Belanova es su hermana.

En 2021, Mirna Velasco concedió una entrevista en donde destapó que Denisse Guerrero es su hermana. La mujer comprobó su parentesco con la integrante de Belanova, mediante una prueba de ADN, la cual arrojó que sus genes coinciden completamente.

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Pero la cosa no quedó ahí, pues dijo tener una relación cercana con Karina Velasco, hija del fallecido presentador. “Claro que me hice el DNA con mi hermana Denisse Guerrero y pues sí”.

Denisse Guerrero rompe el silencio y termina con los rumores

Después de tantos rumores y especulaciones, Denisse Guerrero acabó con ellos y compartió en su cuenta de Instagram una fotografía inédita de su madre cuando era joven. La imagen habría sido sustraída del anuario escolar.

En la imagen se puede ver a la madre de Denisse Guerrero cuando era adolescente, luciendo una cabellera larga de color negro, muy similar al que utiliza la intérprete de “Baila mi corazón”, “Rosa pastel”, “Me pregunto” y “No me voy a morir”, entre otras.

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Pero lo que más llamó la atención es el inmenso parecido entre madre e hija, ya que no solo usan el mismo estilo de cabello, sino también la misma mirada y rasgos físicos, incluso la complexión. Denisse Guerrero acompañó la imagen con el texto: “Mi mamá joven. Si nos parecemos, ¿no creen?”.

Fue así como la vocalista de Belanova le hizo frente a los rumores y terminó con ellos de una vez por todas, pues no tiene parentesco alguno con María Elena Velasco, mejor conocido como La India María ni con el presentador Raúl Velasco.

