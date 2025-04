Belinda vuelve a cambiar de look; usuarios señalan que se parece a Ángela Aguilar

Christian Nodal se ha caracterizado por tener un sinfín de parejas amorosas y, en la mayoría de los casos, estas resultan ser personas famosas, por lo que las curiosidades al respecto no cesan en este tenor. Y si bien ahora está felizmente casado con Ángela Aguilar, vale decir que previo a esta relación tuvo una con la cantante argentina Cazzu y, antes, con la española Belinda.

Fueron algunos años los que Belinda y Christian Nodal estuvieron juntos, y de hecho, se menciona que la boda no estuvo muy lejos de llegar. Ahora, el cantante de regional mexicano se dice feliz con la vida que lleva con Ángela Aguilar, aunque diversos usuarios señalan que el nuevo look de la nacida en España tiene cierto parecido con la pareja de su ex. ¿Qué tan cierto es esto?

Angelitxs… #NadieSeVaComoLlegó ya está disponible en todas las plataformas!! Es el primer sencillo de un álbum que viene MUY pronto… y también mi primera vez como productora. Esta canción es simplemente una parte de mí que necesitaba salir para sentirme más cerca de ustedes. Ya… pic.twitter.com/rkuVkKCcoY — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) April 17, 2025

¿Nuevo look de Belinda tiene parecido con el de Ángela Aguilar?

Para poner un poco de contexto, vale decir que Belinda se prepara para su próxima producción musical, por lo que decidió cambiar su cabello rubio a un tono más castaño . Se sabe que la española habría viajado al estado de Colima para la grabación de su nuevo material, por lo que las imágenes respecto a esta situación han comenzado a aparecer en las redes.

En algunas de estas se ve a Belinda con un look vaquero campirano y un color de cabello distinto al que utilizaba normalmente. Hasta el momento, se desconoce si este cambio será permanente o si solo deriva del nuevo sencillo que está por estrenar, esto recordando que en muchas ocasiones se utiliza un vestuario y maquillaje distinto para la grabación de estos videos.

💬 | Belinda sobre grabar su nuevo vídeo en Colima:



“Buscaba un lugar auténtico, lleno de vida y de gente amable; Colima me ofreció todo eso y más. Tenía referencias de la calidez de la gente y de las costumbres que convierten a este lugar en un destino auténtico y acogedor.” pic.twitter.com/4cOYjMWakq — belindaHQ (@beIindaHQ) April 17, 2025

¿Qué tanto parecido tiene con Ángela Aguilar?

El hecho de haber cambiado al mismo tono castaño que Ángela Aguilar tiene actualmente ha hecho que algunos usuarios aseguren que el parecido entre ambas es cada vez mayor, algo curioso considerando que ambas tienen que ver con Christian Nodal. No obstante, vale decir que el parecido únicamente coincide con el color de cabello, por lo que fuera de ahí las diferencias entre ambas son notorias.