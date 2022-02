VIDEO: Belinda lanza la canción Mentiras “Cabr*n” tras ruptura con Nodal.

Fue el pasado sábado 12 de febrero cuando Christian Nodal impactó a todos al anunciar su ruptura con Belinda después de un año y medio de relación.

Con un mensaje en sus historias de Instagram, el cantante de regional mexicano dio a conocer que el compromiso que tenía con la princesa del pop llegó a su final.

No obstante, en el plano profesional del intérprete de De los besos que te di lanzó el día de ayer la canción No somos ni seremos para regresar al plano musical tras meses difíciles por la censura que sufrió tras el pleito que tuvo con su anterior disquera.

Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos (Video Oficial)

El tema que se desprende de su nuevo material discográfico Forajido inmediatamente causó sensación y polémica, pues la letra podría hablar de lo que vivió junto a Belinda.



Belinda lanza su nueva canción ¿para responder a Christian Nodal?

Luego de exigir respeto a su persona y trayectoria tras las versiones que circulan y que la acusan de ser la culpable en esta ruptura, Belinda sorprendió a sus seguidores al lanzar su nueva canción, misma que lleva por nombre Mentiras “Cabr*n”.

De inmediato, las reacciones y comentarios surgieron porque la letra habla de una profunda decepción amorosa, ¿tiene que ver con Christian Nodal?

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía que no te superaría, siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, se puede escuchar en los primeros segundos del demo que pronto tendrá video.

Belinda - Mentiras “Cabrón” (Demo Only)

