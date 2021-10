Estas son las FOTOS que terminan con la polémica en torno a Belinda y Nodal.

Christian Nodal y Banda MS sorprendieron con un nuevo tema musical la semana pasada. Se trata de La Sinvergüenza, una canción de banda para los corazones rotos y las personas despechadas.

La canción llegó acompañada de un video musical que fue dirigido por Belinda, prometida del intérprete de Adiós amor, De los besos que te di, Botella tras botella y otros éxitos.

Por si fuera poco, la cantante española refrendó que participó en el video musical de La Sinvergüenza a través de una carta abierta en su cuenta oficial de Instagram.

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no sólo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: Arte”, escribió la estrella del pop junto a unas imágenes nunca antes vistas.

Decenas de fanáticos felicitaron a Beli con bellísimos mensajes que quedaron inmortalizados en las plataformas digitales: “La mejor directora”, “Eres una mujer con muchos talentos”, “No dejas de sorprendernos” y “Son un gran equipo”.

Además, la cantante agradeció a la Banda MS por su entrega en el video musical y a Regina Pavón por su confianza.

Te puede interesar: Christian Nodal explica por qué borró sus fotos junto a Belinda.

Christian Nodal asegura que Beli es “la mejor directora”

Christian Nodal no perdió el tiempo para felicitar al amor de su vida con un tierno comentario, ya que le agradeció por ser una mujer entregada, amorosa y talentosa.

“Cielo, eres la mejor directora que existe. No tienes idea de cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que sólo tú puedes”, escribió el artista mexicano en un comentario que recibió miles de ‘Me Gusta’.

A pesar de los rumores de una supuesta separación, Belinda y Christian Nodal se encuentran más unidos que nunca. La pareja más popular del momento no para de apoyarse mutuamente y de celebrar todos sus logros.

También te puede interesar: Filtran entrevista de Belinda tras supuesta ruptura con Christian Nodal.