Belinda da tremendo golpe a fan en un concierto; momento se hace viral

En el mundo del entretenimiento, a veces los momentos más inesperados son los que se vuelven virales. Este fue el caso recientemente en un concierto de la talentosa Belinda, donde un incidente peculiar se robó la atención de todos los presentes y se convirtió en el centro de las conversaciones en redes sociales.

Belinda da tremendo golpe a fan en un concierto

Todo sucedió mientras la reconocida cantante interpretaba su éxito “Amor a Primera Vista”. En un instante lleno de energía, Belinda estaba entregada a su presentación, bailando con entusiasmo cuando, de repente, el gigantesco globo que forma parte de su despliegue escénico llegó a su posición. Sin pensarlo dos veces, la artista decidió lanzarlo con toda su fuerza, pero la sorpresa vino cuando el globo no solo tomó vuelo, ¡sino que impactó directamente contra un fan!

El desafortunado espectador, que se encontraba emocionado grabando el momento con su celular, recibió el golpe inesperado y, como consecuencia, su dispositivo móvil salió disparado. El curioso incidente quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente, acompañado de la descripción: “Cuando tienes enfrente a Belinda y te da un pelotazo”.

Ante la situación, Belinda, entre risas, le preguntó con preocupación: "¿Estás bien?”. Sin embargo, la respuesta del fan fue eclipsada por la hilaridad del momento. La cantante, lejos de mostrar incomodidad, continuó su actuación como una verdadera profesional, como si nada hubiera sucedido.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

El video del peculiar suceso inundó las redes sociales, generando una oleada de risas y comentarios en redes sociales sobre lo sucedido: “Ya puedes decir: Una vez Belinda me pego en la cara y fue hermoso”, “Se dice; gracias, Belinda” y “Belinda puede hacer conmigo lo que quiera y si me tira el celular no lo mando a arreglar más lo dejo con su marca”, fueron algunos mensajes que circularon en TikTok.