El contundente mensaje de Belinda sobre el embarazo de Cazzu y Nodal.

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli están de plácemes y manteles largos luego de confirmar su embarazo. La ‘Nena Trampa’ fue la encargada de revelar lo que era un secreto a voces desde hace varias semanas y lo hizo el pasado fin de semana durante uno de sus show, ¿qué opinará Belinda?

¿Cómo anunció Cazzu su embarazo? La cantante pampera se presentó el pasado fin de semana en un importante recinto de su natal Argentina, con motivo del cierre de su “Nena Trampa Tour”, donde aprovechó para lucir radiante y mostrar su pancita de embarazo.

“¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando; me hago ‘pis’ más seguido, pero bueno”, dijo Cazzu entre risas y siguió con su show.

¿Cuál fue la reacción de Christian Nodal?

El cantante de regional mexicano se presentó en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes, donde habló sobre el embarazo de Cazzu: “A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá”.

¿Qué dijo Belinda sobre el embarazo de Cazzu?

Como era de esperarse, los cuestionamientos a Belinda no se hicieron esperar, por ello finalmente la cantante española rompió el silencio y reaccionó al embarazo de Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli.

A través de las cámaras de televisión, Belinda envió un mensaje a todos aquellos que estaban ansiosos por saber su opinión: “Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, declaró la cantante que en un principio quiso evadir los cuestionamientos.

Por último, aprovechó las cámaras para enviarle un contundente mensaje a todos los medios de comunicación: “Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”.