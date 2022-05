¿Quién es el hombre que se tatuó a Belinda?

Después de que aplaudiera un comentario que aseguraba que Christian Nodal era un “naco”, la mamá de Belinda, una vez más, dio de qué hablar al presumir en redes sociales que un hombre más se tatuó en honor a su hija.

Predicción: ¿Habrá boda? ¿Belinda y Nodal anunciarán su matrimonio muy pronto?

Fue en su cuenta de Instagram donde Belinda Schüll dio a conocer que un amigo suyo se inmortalizó el nombre de la intérprete de Luz sin gravedad en la piel.

Inmediatamente, los fans de la excoach de La Voz se preguntaron sobre quién es el hombre que tomó esta decisión. Memo Santos es el hombre que se impregnó en la piel el hombre de la exprotagonista de telenovelas infantiles.

¿Quién es Memo Santos, el hombre que se tatuó a Belinda?

El fan de Belinda es originario de Quintana Roo y es conocido por estar activo en TikTok con su contenido dedicado a brindar consejos para el cuidado de la piel.

Lejos de tener reconocimiento por este tatuaje, Memo Santos dejó claro que lo hizo por ser fan de una mujer tan talentosa y brillante.

“Nunca he buscado la fama de nadie, porque siempre he sido buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Siempre he sido el meme que todos ustedes conocen, me quitaría la camisa por ustedes también les daría la piel… ser coherente implica ¡serlo!, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más”, expresó.