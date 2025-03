¿Christian Nodal le tenía miedo a Belinda? Usuarios reviven entrevista del cantante

Diversos rumores señalan que el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no atraviesa por el mejor momento debido a los problemas que ambos han tenido últimamente. Y, en medio de esta situación, usuarios en redes revivieron una incómoda entrevista que “El Forajido” tuvo en donde habló sobre la relación que tuvo con la cantante española Belinda.

Vale mencionar que Christian Nodal y Belinda tuvieron una relación amorosa que logró convertirse en el centro de atención del espectáculo y que, incluso, estuvo cerca de llegar al altar. Lastimosamente, su vínculo no terminó de la mejor manera y, tras este hecho, el cantante de regional comenzó una relación con Cazzu, quien es la madre de su hija Inti.

¿Christian Nodal le tenía miedo a Belinda?

Un video, del año 2020, reveló la forma en cómo Christian Nodal se enamoró de Belinda. Dicha entrevista se dio con nuestra querida Flor Rubio para Venga la Alegría y, aquí, el artista mencionó que le impresionaba tanto la española que el impacto que tuvo en el inicio de la relación fue tan grande al grado de que, en ciertos momentos, se sintió intimidado.

“Cuando inició todo fue la que más apoyo me dio, siempre se portó super linda, pero yo seguía manteniendo la distancia porque yo le tenía miedo. Te juro que cuando la tenía enfrente yo salía corriendo porque nunca me había pasado en la vida que una mujer hiciera que me temblaran los ojos y la boca. Me desfiguraba y me daba mucha vergüenza”, explicó Christian Nodal.

¿Tiene problemas con Ángela Aguilar?

Si bien muchos rumores mencionan que la relación matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar es sumamente tensa, la realidad es que ninguno de los dos artistas ha revelado detalles al respecto. Vale aclarar que su matrimonio se dio a mediados del año pasado, por lo que este es sumamente joven al no llevar ni siquiera 12 meses juntos.