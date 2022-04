Belinda impacta con mensaje a sus fans tras estar ausente.

A unos cuantos meses de su ruptura de Christian Nodal, Belinda mandó un mensaje a todos sus admiradores, quienes se hacen llamar Belifans en apoyo a la cantante.

¡Belinda nos revela EN EXCLUSIVA motivos por los que se muda a España!

En su momento, la intérprete de Dopamina ofreció una entrevista al programa español de radio Mega Star FM, donde confesaba que estaba tomándose un respiro de las plataformas digitales.

“Llevo dos meses sin redes, entonces no tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”, declaró la ojiverde.

Fue a finales de marzo, cuando Belinda viajó a España para promocionar su serie Bienvenidos a Edén, y durante su gira de medios, la cantante habló de la importancia de cuidar la salud mental.

“Desde que no tengo redes, que obviamente no va a ser siempre, pero es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas (...) no quiere decir que no vaya a volver, porque seguro en un mes volveré a estar, pero con medida, tampoco todo el día ahí, no”, dijo a Mega Star FM.

Belinda manda emotivo mensaje a sus fans

Después de confesar que alguien más manejaba sus cuentas, Belinda reapareció el día de ayer en las redes sociales con bellas palabras de agradecimiento a todos sus admiradores.

“Los Belifans son mis mejores abogados, los amo”, escribió la española sobre el apoyo que recibió de sus admiradores tras su ruptura de Christian Nodal.

La también actriz quedó impactada por el apoyo y mensajes de amor por parte de sus Belifans, quienes la defendieron a capa y espada de las críticas durante su separación.

Y es que, el 31 de marzo de este año, Belinda anunciaba su retiro momentáneo de las plataformas digitales con el siguiente tweet.

Quiero aclarar que hace unas semanas me desconecté de las redes, pero desde hace unos días me volví a conectar, estoy viendo todos sus mensajes y los amo mucho

