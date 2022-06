Belinda da la mejor noticia tras todo lo vivido con Christian Nodal.

Luego de un sinfín de rumores que surgieron después de su rompimiento con Christian Nodal y las polémicas en las que se ha visto involucrada gracias al cantautor mexicano, Belinda hizo un anuncio a través de sus redes sociales que sorprendió a sus fans, luego de revelar que volverá a su faceta musical.

La cantante española reveló que este próximo viernes 17 de junio se estrenará el tema “A las 12”, donde colaboró con su compatriota Ana Mena. Cabe recordar que ambas ya trabajaron juntas en la serie “Bienvenidos a Edén”.

Belinda se encuentra viviendo en España tras lo sucedido con el intérprete de “Botella tras botella”, donde se encuentra filmando algunos capítulos de la serie antes mencionada y en su carrera musical, ya que hace unos días su mamá subió unos videos donde aparece la cantante de “Bella traición” en un estudio de grabación, aunque se desconoce si lanzará nuevo sencillo.

Como mencionamos anteriormente, Ana Mena y Beli coincidieron en la serie en donde la ex de Nodal grabó la cortina musical e interpretó a una famosa DJ llamada África.

Luego de rompimiento con el cantante sonorense, Belinda decidió darle prioridad a su vida laboral y se ausentó paulatinamente de la música, enfocándose principalmente en su faceta actoral; sin embargo, la española volverá a sus orígenes con la llegada del tema “A las 12”.

Actualmente, la intérprete de “Luz sin gravedad” se encuentra disfrutando de su soltería y está muy enfocada en sus proyectos personales, por lo que el amor parece no ser opción para ella por el momento, así lo reveló hace algunas semanas a Ventaneando.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, declaró a Ventaneando.