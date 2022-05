Belinda revela en exclusiva a Ventaneando si tiene novio en España.

¿Belinda está re-haciendo su vida en España? Ella nos respondió todo.

Belinda se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de sus triunfos en España, incluyendo su participación en la serie Bienvenidos a Edén.

La cantante también reveló que no ha encontrado el amor en España, que está en compañía de su perrito llamado 4 y también está enfocada en su carrera profesional.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, declaró a Ventaneando.

La intérprete de Bella Traición se negó a revelar las cualidades que busca en un hombre.

"¡Ay madre mía! Es que es en lo último que pienso... prefiero ni hablar de ese tema, no tengo nada que decir. Estoy trabajando mucho y no tengo tiempo de otras cosas”, dijo.

Y sobre su ruptura de Christian Nodal, la también actriz comentó.

“Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezo que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor”, dijo.

¿Habrá colaboración con Danna Paola?

Belinda también se sinceró sobre una posible colaboración con Danna Paola, así que no descarta hacer un dueto con ella o hasta protagonizar la obra de teatro Chicas Pesadas.

“No he hablado con ella sobre eso, me felicitó por la serie, lo cual estoy súper agradecida. Hemos estado en contacto, es una chica súper linda, yo la respeto mucho, y si se da la oportunidad de hacer una canción, pues ¿por qué, no? A mí me encantaría porque es una mujer súper talentosa que respeto y ojalá que sí. Yo feliz, ella es lo máximo”, dijo sobre una colaboración musical.

Y sobre el musical de Chicas Pesadas, esto comentó: “Ya me había comentado Alex Gou y estaría padrísimo. Yo me apunto, si ella se apunta, yo feliz. Es una chica talentosa, ¿qué más le puedo pedir a la vida? En México y con unos tacos”, declaró.

