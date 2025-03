Belinda es, sin duda, una de las artistas más guapas de toda la industria musical y del entretenimiento, y una vez más lo dejó claro con sus más recientes fotos que publicó en sus redes sociales, la cuales generaron una ola de reacciones por parte de usuarios en Internet.

⁠Belinda presume su figura con nuevas fotos y deja a todos enamorados

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante y actriz, quien cumplirá 36 años de edad el próximo 15 de agosto, que sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes en las que compartió varios momentos que ha vivo durante el mes de marzo que está a punto de terminar.

“Marzo 8,000 km”, escribió en la descripción de sus diez fotos que subió al feed de su Instagram , en las que se puede apreciar un estudio de grabación, una cena con amigos y las que generaron gran revuelo en las redes. Se tratan de dos selfies de Belinda frente a un espejo en las cuales dejó ver su gran forma física.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar, llenando su post de cumplidos, halagos, una que otra crítica y confirmando por qué sigue siendo un referente de la belleza y estilo.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las nuevas fotos de Belinda?

En este sentido, mensajes como “De repente se me quito el hambre”, “Belinda es la más top, neta que sí”, “Por favor Beli ya no subas eso que me incomoda a mí y a mis chicharrones con salsa”, “Perfectamente bella”, “Yo cenándome 2 quesadillas de harina”, “El cuerpo soñado de todas las girls”, “Me acabo de comer tres hamburguesas”, y “Amor, qué tanto presume, ¿la fecha en sí o el cuerpo de mujer?”, se pueden leer en el post .