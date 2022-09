Belinda reacciona a insulto de un fan que Christian Nodal celebró.

Mucho se ha hablado en torno a Belinda y Christian Nodal desde que dieron por terminada su relación, ya que ninguno de los dos reveló el motivo que los llevó a ponerle fin a su noviazgo, incluso estando comprometidos.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

Desde su separación cada uno tomó diferentes caminos, Belinda regresó a su natal España para enfocarse en sus proyectos profesionales, mientras que Nodal continuó con su gira e inició una relación conta la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli.

Al parecer las cosas no terminaron de la mejor manera entre ambos, hace unos meses el intérprete de “Botella tras botella” se enfrascó en una discusión en redes sociales con la madre de Beli y ventiló algunas conversaciones que tuvo con su exprometida en donde supuestamente ella le pidió dinero para arreglarse los dientes.

Todo indicaba que las cosas entre ambos ya se habían tranquilizado; sin embargo, Christian Nodal se encargó de protagonizar una nueva polémica tras la viralización de un video en redes sociales en donde un fan insulta a Belinda y el cantante de regional mexicano no hace nada para defender a su expareja, por el contrario, le siguió el juego.

¿Cómo sucedieron los hechos? Christian Nodal se encontraba en un restaurante de comida mexicana donde había música de mariachi. Todo marchaba en orden hasta que un fan del sonorense se acercó a su mesa para cantar el tema “La derrota”.

Ante el hecho, Nodal tomó el micrófono y continuó interpretando el tema, pero de pronto la cosa se salió de control cuando el fanático lanzó un insulto para Belinda, exprometida del sonorense, el hecho provocó que Christian se riera y siguiera cantando con toda normalidad.

¿Cuál fue la reacción de Belinda?

El hecho fue reprobado por los fans de Belinda y de Christian Nodal, quien no se ha pronunciado al respecto, por su parte, Belinda respondió al hecho en un comentario al canal Trending News by Monick, donde el lamentable suceso fue catalogado como una falta de respeto no sólo para la intérprete de “Luz sin gravedad” sino para todas las mujeres.

“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió Belinda.