Fan insulta a Belinda y Christian Nodal le siguió el juego.

Christian Nodal y Belinda confirmaron su separación en febrero pasado, desde entonces mucho se ha hablado y especulado al respecto, pero ninguno de los dos ha revelado el motivo real que los llevó a poner fin a su noviazgo, incluso después de que se comprometieron.

A raíz de su separación cada uno tomó caminos diferentes, Belinda se enfocó en su carrera profesional grabando algunos capítulos “Bienvenidos a Edén” y recientemente regresó a la música, mientras que Nodal continuó con su gira e inició una nueva relación al lado de Julieta Emilia Cazzuchelli.

Todo parece indicar que las cosas entre Beli y Nodal no terminaron del todo bien después de que hace unos meses el intérprete de “Vivo en el 6” se enfrascara en una fuerte discusión en redes con la madre de su expareja y ventilara algunas conversaciones con la cantante española en las que supuestamente ella le pidió dinero para arreglarse los dientes.

Cuando la controversia entre ambos parecía haber llegado a su fin, una nueva polémica ha vuelto a surgir tras la viralización de un video en redes sociales en donde aparece el cantante de regional mexicano y en el que Belinda salió raspada sin deberla ni temerla. El clip fue retomado por Chisme No Like.

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¿Qué sucedió? Christian Nodal se encontraba en restaurante de comida mexicana donde había música de mariachi. Todo marchaba en orden hasta que un fan del sonorense le cantó en su mesa el tema “La derrota”.

Ante el hecho, Nodal tomó el micrófono y continuó interpretando el tema, pero de pronto la cosa se salió de control cuando el fanático lanzó un insulto para Belinda, exprometida del intérprete de “Botella tras botella”.

Muchos esperaban que Nodal defendiera o al menos pidiera respeto para la mujer con la que sostuvo una linda relación; sin embargo, esto no sucedió, por el contrario, Christian comenzó a reírse y siguió cantando como si no hubiera pasado nada.

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Este hecho desató un gran revuelo y generó opiniones divididas, ya que para muchos fue una falta de respeto por parte del cantante.

“Ya supérala”, “Así al rato con Cazzu”, “Muy bonita voz y todo, pero no es gracioso lo grosero del viejo ridículo”, “Qué grosero el viejo ese, no era necesario pero el que es naco es naco cante como cante”, “Nodal le sigue con su risita”, “Qué groseros. Pueden opinar y decir lo que sea en privado, pero que mal en público”, “Es una falta de respeto de ese señor insultar a alguien que ni conoce y Christian de seguir ese juego”, fueron algunos de los comentarios.

