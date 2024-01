Bella de la Vega asegura que la muerte de su esposo le afectó su hijo José Emilio

Aunque su relación jamás fue cercana ni cordial, Bella de la Vega cree que el fallecimiento de su esposo José Ángel García, ocurrido en enero de 2021, pudo haber sido un factor determinando en el deterioro de salud y situación mental de Emilio García, el hijo menor de su esposo, quien se asegura enfrenta adicciones a sustancias prohibidas.

Te puede interesar: Ana Silvia Garza dice que el espíritu de Viridiana Alatriste se aparece

Bella de la Vega, preocupada por Emilio García, hijo de su exesposo

¿Qué dijo al respecto Bella de la Vega?

En charla exclusiva con Ventaneando, Bella de la Vega aseguró que “ha sido muy complicado porque quien más ayudaba a José Emilio fue José Ángel y, pues sí, ciertamente cuando muere José Ángel él se queda muy solo, muy triste, pero también tiene que entender él mismo, que él se tiene que ayudar así mismo para poder salir adelante porque por más que lloremos, por más que queramos evadir la realidad, a través de sustancias, la realidad no va a cambiar”.

¿Bella de la Vega se arrepiente de haber incursionado en OnlyFans? Por su parte, Bella de la Vega admite que no ha sido sencillo salir adelante tras la muerte de su esposo, aunque el haber incursionado en el OnlyFans no fue la mejor decisión.

Te puede interesar: Santiago, hijo de Larissa Mendizábal, aún habla con Augusto Bravo

“Eso del OnlyFans yo no lo recomiendo porque es una plataforma en la cual no hay ningún tipo de seguridad, por ejemplo, pueden tomar pantallazos de las fotos, pueden robarse los videos, devuelven el dinero si la gente no está satisfecha con la mercancía o con el contenido”, relató y añadió que “me sirvió en un momento dado para salir adelante, pero ahorita para nada”.

¿Vende lencería Bella de la Vega?

Eso sí, Bella de la Vega ha encontrado en la venta de lencería una opción para solventar sus gastos. “(Vendo) A lo mejor un bra que ya haya usado en algún momento, alguna ropita interior. Cada prendita, por lo mismo que es una cuestión de fetiche, pues (se vende) hasta en 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos pueden llegar a pagar y pues sí, es bastante lucrativo”.

También te puede interesar: Osvaldo Benavides habla del accidente que sufrieron dos de sus actores