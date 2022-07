Bella de la Vega estrena romance con un millonario.

A sus 43 años y luego de admitir hace unos meses que sufría depresión a través de sus redes sociales, Bella de la Vega está estrenando romance con el millonario William Waggoner, de 63 años, quien es abogado y petrolero.

Bella de la Vega sabía sobre el consumo de sustancias de Emilio García.

Tras la muerte de su esposo José Ángel García, Bella de la Vega cayó en depresión; sin embargo, la vida la ha vuelto a sonreír y tal parece que volvió a encontrar el amor en el Presidente y CEO de Mexico Petroleum Company, William Waggoner.

En una entrevista que la actriz dio a TV Notas, confesó que se encuentra muy bien con su nueva pareja, incluso, reveló que el petrolero ya le entregó un anillo, lo que demuestra que su relación va bastante en serio.

Waggoner tiene 63 años, estudio la carrera de Gestión del Petróleo en la Universidad de Oklahoma y se especializó en Oxford, según relató la también bailarina, además, tiene un doctorado en leyes sobre recursos renovables por parte de la Universidad de Nuevo México.

Actualmente se desempeña como Presidente y CEO de la compañía antes referida, por ello viaja constantemente a México y en uno de estos viajes habría conocido a la también bailarina Bella de la Vega.

Te puede interesar: Bella de la Vega se convierte en la luchadora ‘Bella Rosa’.

¿Cómo lo conoció?

La actriz reveló que todo sucedió “hace cuatro meses, en una reunión de amigos en común, en un restaurante; él llegó y hubo flechazo a primera vista, nos encantamos, y todo fue muy padre porque yo había estado muy deprimida y justo le había pedido a Dios que me mandara un poco de felicidad”.

Después intercambiaron números telefónicos y comenzaron a entablar conversaciones de forma recurrente, fue así como se dieron cuenta que tenían muchos intereses en común y de ahí se dio el noviazgo.

Pero la cosa no terminó ahí, Bella de la Vega también mencionó que una ocasión el petrolero llegó a la Ciudad de México y la invitó a comer al World Trade Center donde le pidió que fuera su novia y le entregó un anillo de promesa.

¿Es su suggar daddy? Cuando le preguntaron sobre la diferencia de edades, la actriz negó que Waggoner sea su “sugar daddy” y reveló que se siente cómoda y le gusta que él sea 20 años mayor que ella.

“Sí, pero para bien, y es que a mí me gustan mayores, ya ves a mi José Ángel García, y me siento muy a gusto con un buen señor. No es mi sugar daddy sino un hombre que es todo un caballero, exitoso, maduro. Los 20 años de diferencia a mí incluso me prenden, me excitan”, declaró.

Luego de su supuesto romance con Juan Antonio Edwards, Bella de la Vega confesó que no existió nada entre ambos y todo fue parte de un malentendido; sin embargo, se dijo contenta por esta oportunidad que la vida le brinda.