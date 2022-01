FOTOS | Bella Hadid reveló que su estilista afectó su salud mental.

Participó en el video de la canción In The Night.

La guapa modelo Bella Hadid habló abiertamente sobre los problemas de salud mental que le provocaron su estilista personal.

La modelo norteamericana Bella Hadid , quien sufre desde hace un par de años depresión extrema y ansiedad, reveló que tener un estilista afectó aún más su salud mental, motivo por el cual prescindió de los servicios de éste, ya que estaba cansada de prepararse como si fuera a desfilar en una pasarela para salir a la calle.

“Había llegado a un punto en el que me costaba mucho elegir un atuendo antes de pisar la calle”, dijo la top model, quien siempre se encontraba bajo la mirada del mundo, pues buscaban en ella una tendencia para vestirse.

“En el último año ha sido muy importante para mí aprender que aunque la gente hable de mi estilo, en realidad no importa que les guste o no, porque es mi estilo. Cuando salgo de casa por la mañana, lo único que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien y me siento cómoda?, puntualizó Bella, quien padece la enfermedad de Lyme, la cual también sufre su madre Yolanda y su hermano menor Anwar.