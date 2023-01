Bellakath en Enamorándonos ¡así fue como llegó al programa!

Bellakath llegó a Enamorándonos en 2019 donde junto con su hermana, Hannia, causó revuelo pues su look era muy diferente y llamativo al de las demás amorosas.

Desde un inicio Jacky y Bellakath, conocida como Kat en ese momento, no hicieron clic y constantemente se la pasaban atacándose, como cuando las hermanas tuvieron un portal doble y la ex participante de Survivor no dudó en preguntarle al flechado que por qué había ido por “una de las personas más ridículas del lugar”, a lo que Kat se limitó a responder que se aprendiera las tablas de multiplicar.

Te puede interesar: FOTOS | La gatita que le gusta el mambo, ¡era amorosa en Enamorándonos!

Por su parte, Serrath, que en ese momento formaba parte del panel de expertos, llegó a comentar que las hermanas Kat y Hannia no le caían bien pues sólo jugaban con los hombres.

Aunque ambas hermanas tuvieron varios portales e incluso llegaron a pelear por algún hombre, ninguna consiguió el amor y la ahora regetonera fue eliminada del programa después de haber hecho comentarios racistas sobre Yalitza Aparicio.



El impresionante cambio de Bellakath

Tras haber salido del programa Enamorándonos, Bellakath dejó de lado su carcterística cabellera china y pelirroja y comenzó a trabajar en su música, tanto así que sólo un año después ya estaba presentándose en diferentes lugares, así como en programas como La Resolana con el Capi donde interpretó “La gata de la Agrícola Oriental”.