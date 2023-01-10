Bellakath tendrá que responder por el supuesto plagio que cometió.

La influencer mexicana, Bellakath está en el ojo del huracán, tras ser señalada por presunto plagio de su hitazo, 'La Gatita', que llegó a ser retirado un tiempo de las plataformas digitales, por lo que, la joven comenzó una cruzada legal para limpiar su nombre.

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Pero, de dónde provino la denuncia, se trata del grupo colombiano 'Son de AK', que alude que, el éxito de la mexicana es muy parecido a su canción ‘El Hueso De Mi Perra', que lanzó en 2012. Desde Buenaventura, Colombia la agrupación da su versión.

Aquí en Colombia, existe una entidad gubernamental que se llama Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde ustedes registran cualquier obra literaria, es una manera de salvaguardar, registrar. La verdad, personalmente, yo le encuentro gran similitud en las guías melódicas

Bellakath y sus abogados ya hablaron con ellos.

La agrupación colombiana, afirmó que los han llamado estafadores, pues la parte legal de la cantante mexicana no ha tenido la mejor actitud.

Sí, efectivamente, de ambas partes, lamentablemente nos encontramos con la parte legal de ella que no está en la misma sintonía, expresándose de manera déspota, por decir así, con groserías

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