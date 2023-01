Mayra Rojas y su hija Lucianna nos visitaron en el foro de Ventaneando.

Mayra Rojas y su hija Lucianna estuvieron en el foro de Ventaneando donde la pequeña habló de lo que hace actualmente y nos contó que juega Hockey sobre hielo al igual que su hermano y aprovechó para decirnos que desea convertirse en portera, mientras que la actriz no contó sobre los tatuajes que le hace a las mujeres que luchan contra el cáncer, pues ella viene de una familia de pintores.

¿Cómo empezó Mayra Rojas a tatuar a las mujeres que luchan contra el cáncer? La actriz contó que viene de una familia de artistas en donde la mayoría de mujeres pintan, pero ella no decidió dedicarse a lo mismo debido a las constantes comparaciones, críticas y presión que había.

“Sí pinto pero digamos como hobbie. Cuando descubro el tatuaje para hacerlo yo me doy cuenta que lo único que estoy cambiando es el lienzo, ya no es un lienzo lo que estoy ocupando sino es la piel y yo siempre he dicho que las grandes obras de arte que se hacen piel deberían de ir firmadas”, aseguró Mayra Rojas.

¿Cuál es su especialidad?

Mayra Rojas reveló que su especialidad es el tatuaje de mama, por lo que no puede firmar su trabajo. Cabe mencionar que estos tatuajes se hacen cuando una mujer sufre una mastectomía y pierden la aréola y el pezón.

En resumidas cuentas, Rojas aseguró que es un proceso difícil para las mujeres que viven esta terrible enfermedad (cáncer de seno); sin embargo, el proceso de recuperación y restructuración de aquello que perdieron también es complejo.

“Para que una mujer tenga otra vez una mama tienen que ponerle una prótesis y no todas las asociaciones se dedican a reconstruir la mama, pero entonces viene esta etapa de reconstrucción como mujer que no siempre tiene la ayuda necesaria”, añadió.

Mayra Rojas aseguró que su trabajo es fundamental y lo considera como “la cereza del pastel”, pues las mujeres sufren una catarsis al perder esta parte y hacerse este tipo de tatuaje es para ellas como la “V” de la victoria.

“Cuando ellas se levantan después de que les hice el trabajo y tengo un espejo justo enfrente, es inevitable que no nos quebremos a llorar”, recalcó Mayra.

¿Existe una conexión de su trabajo con la muerte de su hermana (Lorena Rojas)?

Mayra Rojas aseguró que la pérdida de su hermana es un dolor añejo con el cual se ha ido acostumbrando a vivir, pero lidiar con este tema fue algo muy difícil para ella, incluso necesitó ayuda para hacerlo.

Pero además de lidiar con la muerte de Lorena Rojas, Mayra tuvo que sostener a su madre para que no se quebrara, pero reconoció que estas experiencias de la vida la han vuelto más fuerte y más sabia.

¿Cómo fue la llegada de Lucianna?

No obstante, a pesar de la desgracia por la muerte de su hermana, la felicidad también llegó a la vida de Mayra Rojas y su familia con la llegada de Lucianna, hija de Lorena Rojas y que ahora vive con ella.