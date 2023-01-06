Sylvia Pasquel niega conflictos con sus hermanos por la herencia.

Ahora que, tanto se ha hablado de la herencia de la querida Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel, está segura de que la casa que habita la diva le será heredada a su media hermana, Alejandra Guzmán, pues es la única de la Dinastía Pinal que, podría costear los gastos de mantenimiento de tan grande predio ubicado en el Pedregal de San Ángel.

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Qué responsabilidad, cuesta mucho mantenerla, no, yo con mi casita de allá atrás estoy intensamente feliz, esa casa, seguramente es para mi hermana Alejandra y está bien, porque es la que tiene el poder adquisitivo para conservarla

Y, compartió que el cuadro original que Diego Rivera le pintó a su mamá no formaría parte de la herencia, aunque tiene un valor aproximado de unos 60 millones de dólares, es Patrimonio de la nación.

Nos pertenece a los tres, pero está en fideicomiso, no es de ninguno de los tres. Además, es patrimonio de la nación

Es que, mira ese tema, es complicado, porque cuando lo han solicitado para que esté en exhibición en un museo, tienen que ser varios trámites, pagar un seguro y toda una serie de trámites de bajarla, embalarlo, cómo lo va a llevar. Una obra como esa, tiene una burocracia muy severa. Yo creo que, mi mamá fue muy inteligente en dejarlo en fideicomiso, porque es el fideicomiso el que se hace responsable

Desmiente los rumores sobre las peleas con sus hermanos.

Pero, son acaso ciertos los rumores de qué, a causa de la herencia, ella y sus hermanos se han distanciado.

Recuérdese que, hace un tiempo, se habló de que estaba molesta porque el control del Teatro Silvia Pinal se quedó en manos de Luis Enrique.

Siempre me quieren enemistar con mi hermana, mi hermana y yo nos llevamos bien, somos una familia; a veces si nos vemos, a veces no nos vemos, a veces estamos, a veces no estamos, pero eso no quiere decir que estemos peleados, ni tenemos temas con las herencias, ni con nada

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