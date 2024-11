Bellas Artes le rinde homenaje a Silvia Pinal

Este sábado 30 de noviembre se está llevando a cabo un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes en honor a la última Diva del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre.

El recinto se colmó de fanáticos de la actriz, familiares y amigos de la primera actriz, cuyos restos entraron al recinto en compañía de sus hijas Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Michelle Salas, Stephanie Salas, Camila Valero quienes montaron la primera guardia de honor y se mostraron visiblemente afectadas.

Recordemos que, Silvia Pinal fue una de las figuras más icónicas y queridas del cine y la televisión mexicana, por ello, se le está rindiendo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su invaluable legado artístico.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, dio un breve pero emotivo discurso en memoria de la actriz: “Silvia Pinal no solo destacó por sus brillantes participaciones en cinéfilos, teatro y televisión, abrió camino para decenas de generaciones (...) una mujer que miró el futuro y lo conquistó”.

¿Cómo despidieron sus hijas, nietas y bisnietas a Silvia Pinal?

“Hoy nos juntamos aquí para darle la despedida a la más grande diva que ha dado este país, para todo el público mexicano es una pérdida, pero para nosotros, su familia, se va nuestra amada madre... Agradezco todas las muestras de cariño, duele perder al más grande amor, a mi niña, a mi madre amada, con la que compartí desde una concha de dulce hasta la oración más sentida, mi hermosa, tierna, simpática, ocurrente, bella madre. Dios está de fiesta porque una de sus hijas queridas más bellas regresa a sus brazos para llenar el cielo de alegría, picardía y arte. Vuela alto como siempre lo hiciste querida madre”, dijo Sylvia Pasquel.

Alejandra Guzmán dijo que “para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo, mi madre es grandiosa, estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando ella tuvo su último suspiro que siempre voy a tener en mi corazón porque es algo que ella me regaló y nos regaló a toda familia”.

“Se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía ella descansar... es una reina, para mí es la madre más bella, la que me ha enseñado a amar más que el escenario, a todo lo que ella logró y que yo creo que nunca jamás nadie podrá acercarse... Madre, te extraño, te quiero, te amo, te necesito, pero te llevo aquí en mi corazón, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por todo lo que compartimos”, añadió.

¿Cuál fue el último mensaje que le dedicaron sus nietas?

Michelle Salas dio gracias a todos por acompañar a su familia y señaló que “hoy estamos aquí para despedir a una mujer que, no solo fue un pilar para nuestras vidas, sino un faro de luz para su familia, su gente y su país entero. Mi bisabuela, la Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela o bisabuela, fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y sobre todo por todas las mujeres... Nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación y en nuestra capacidad de amar profundamente.

Hoy mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo más grande que me dejó, su amor incondicional, un amor que me dio fuerza, que me inspiró a ser mejor y que me enseñó que, aunque la vida puede ser breve, el impacto que dejamos puede ser eterno... Aunque nuestros corazones están llenos de tristeza, sé que no es un adiós definitivo, ella ahora es parte de las estrellas, esas mismas que iluminarán mi camino todos los que tuvimos la dicha de conocerla. Abuela, sé que me miras desde un lugar de paz, sabiendo que cumpliste tu propósito en la tierra, hoy te dejo ir no son sufrimiento sino con gratitud y plenitud porque en cada decisión que tomo estarás tú, guiándome como siempre lo hiciste...Descansa en paz abuela, sabiendo que aquí en la tierra siempre vivirás en nuestros corazones”.

Stephanie Salas dio unas palabras en el homenaje póstumo a Silvia Pinal que se realizó este 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y finalizó con un “Viva, viva la gran Diva”. Recordemos que Luis Enrique Guzmán decidió no asistir a este homenaje.