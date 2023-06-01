Benito Castro desaprueba la serie de los últimos días de Paco Stanley.

Benito Castro lo refrenda y dice claro, no está de acuerdo con la serie que aborda la muerte de su amigo Paco Stanley y procederá legalmente si su nombre o imagen es utilizado ahí.

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De ninguna manera me voy a prestar a ir hacerle así a una herida que nos duele a todos, de ninguna manera, no, no estoy de acuerdo con la serie. Yo creo que sí

Y, escuché con atención lo que respondió sobre si cree que, además, de desenterrar el terrible asesinato, dicho proyecto podría llegar a dar con los verdaderos responsables.

Eso va a ser muy difícil. El que lo digan y, aunque lo sepan, está en peligro de muerte y que se lo callen, si lo dice, peor, porque con esa gente no se juega

¿Cuál es el estado de salud de su hijo?

En otros temas, reveló que su hijo Benito, quien a principios de este año estuvo hospitalizado en Texas a causa de la enfermedad de Lyme, ya está mucho mejor.

En dos semanas se levantó de algo que eran muy, muy delicado

La enfermedad de Lyme es producida por la picadura de las garrapatas.

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La garrapata esa que le mordió también a Thalía y, lo peor de todo, es que mi hijo estaba curándose, según él de una gripa y tomándose antibióticos, tomando jalada y media, y se olvidó, tuvo desmayos, pasaron días que no se puso su inyección de insulina, porque él es diabético y el azúcar se le fue a 500 y pico y, eso fue lo que lo tiró, lo desmayó y se lo tuvieron que llevar en ambulancia

Benito Castro, participa en la obra ‘La casa de la bandida, tres corcholatas, un colado más los que se apunten’ en homenaje a Carmen Salinas.