Benito Castro afirma que la serie de Paco Stanley revivirá el duelo.

Benito Castro considera que la serie sobre la muerte de Paco Stanley que se graba por estos días volverá a abrir la herida del duelo que en su momento vivió la familia del recordado conductor de televisión.

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Ay, qué cosas tan terribles. Es ir hacerle así a la herida, es irle hacer así a una herida tremenda, por su esposa, por sus hijos, es algo que me parece demasiado morboso o ambicioso, ir a ganar dinero lastimando más a la gente. Ya de por sí, lo que vivieron fue dramático, pues no estoy de acuerdo, con mi participación, no van a contar, aunque me la pidieran

¿Benito Castro va a presentar acciones legales? Benito, no quiso adelantarse a si reclamaría por el uso de su nombre en el proyecto.

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Sí utilizan mi nombre y eso, ya consultaré, yo si es permitido, quién sabe, porque adelantamos vísperas

¿De qué habló Benito Castro con Jorge Gil? Además, reveló que su relación con Jorge Gil sobreviviente del terrible atentado y quien hace unos años publicó un libro sobre el tema, es cordial.

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