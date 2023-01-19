La bioserie de Paco Stanley ha levantado revuelo, no solo por la negativa de su familia para que se lleve a cabo, sino por el contenido del proyecto que podría ver la luz en una plataforma de contenidos, poco antes de cumplirse 25 años del suceso.

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Pero, qué es en realidad lo que se contará en la serie, Ventaneando tuvo acceso exclusivo a detalles del proyecto que llevará por título Stanley y que, a manera de thriller, abordará el fatídico 7 de julio de 1999, en que Paco fue acribillado por cinco hombres a las afueras del restaurante 'El charco de las ranas'.

La serie, estará dividida en seis episodios, en los que cada uno de los seis personajes claves del caso contarán su propia versión de los hechos.

Los polémicos episodios de la bioserie de Paco Stanley.

El primero, es el dedicado a Jorge Gil, quien se encontraba a bordo del vehículo donde ultimaron a Paco y terminó con dos balas en la pierna, por cierto, que, en julio de 1999, el periodista publicó el libro 'Mi verdad', en el que afirmó que la relación entre Paco y Mario Bezares se había deteriorado en los últimos años y refrendaba que la actitud de este último al ingresar al baño durante el ataque fue muy sospechosa.

El segundo episodio, es justamente el dedicado a Mario Bezares arraigado como principal sospechoso del crimen, aunque liberado por falta de pruebas dos años después.

El tercer episodio está dedicado a Benito Castro, quien sorpresivamente es incluido en la trama como uno de los amigos más cercanos de Paco.

El cuarto episodio tiene que ver con Brenda Bezares, esposa de Mario y quien luchó durante dos años para que su marido quedara libre.

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El quinto episodio es el de Paola Durante, quien como se sabe, a pesar de haber conocido a Paco solo unos meses antes, fue inculpada por un crimen, aunque también liberada por falta de pruebas.

El último episodio será dedicado al procurador capitalino, Samuel del Villar, quien estableció dos principales líneas de investigación del asesinato, la venganza y el ajuste de cuentas de crimen organizado, fallecido en 2005, el funcionario fue señalado de haber actuado parcialmente en el controvertido caso, cuyos verdaderos culpables siguen sin conocerse hasta el momento.