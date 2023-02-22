Captamos imágenes exclusivas de la serie de Paco Stanley.

La producción de la serie “Stanley”, en la que se abordará el asesinato del conductor Paco Stanley, trabaja a marchas forzadas, cuidando hasta el más mínimo detalle para la grabación de los seis capítulos que la conforman.

Prueba de ello, son las imágenes que solo Ventaneando captó de la recreación del restaurante donde fue acribillado el conductor aquel negro 7 de junio de 1999. En una locación de la Ciudad de México, decenas de trabajadores se han dedicado durante varios días a levantar la réplica exacta del sitio donde se grabará la escena cumbre de dicho proyecto, misma que hace casi 24 años conmocionó a todo México.

¿Es idéntica la réplica al restaurante donde fue asesinado Paco Stanley?

Impresiona cómo el edificio es idéntico al que se encuentra sobre Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo, en la Ciudad de México, incluidas las escaleras, fachada, ventanales, la entrada del estacionamiento y el característico toldo del establecimiento que los trabajadores afinan milimétricamente.

Te puede interesar: Te contamos EN EXCLUSIVA de que tratará la serie de Paco Stanley.

Será en los siguientes días cuando una vez terminados los trabajos de construcción, montaje y escenografía, se lleven a cabo las grabaciones de la escena culminante.

¿Quiénes son los protagonistas? Cabe recordar que la serie de Paco Stanley contará con las actuaciones principales de Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega, entre otros.

También te puede interesar: Benito Castro afirma que la serie de Paco Stanley revivirá el duelo.

¿De qué tratará la serie de Paco Stanley?

La serie que se prepara sobre Paco Stanley ha generado un gran revuelo debido a la negativa de la familia del finado conductor, así como también por el contenido del proyecto que podría ver la luz poco antes de que se cumplan 25 años de su muerte.

Hace algunos días, en Ventaneando les contamos que la serie a manera de thriller, abordará el fatídico 7 de junio de 1999, cuando Paco Stanley fue acribillado por cinco hombres a las afueras del restaurante El charco de las ranas.

La serie estará dividida en seis episodios, en los que cada uno de los seis personajes claves en el caso contará su propia versión de los hechos. El primero es el dedicado a Jorge Gil, quien se encontraba a bordo del vehículo donde ultimaron a Paco y terminó con dos balas en la pierna.

Te puede interesar: Guillermo Pous explicó qué puede suceder con la serie de Paco Stanley.

El segundo episodio estará dedicado a Mario Bezares, arraigado como principal sospechoso del crimen y liberado por falta de pruebas 2 años después. El tercero está dedicado a Benito Castro, quien sorpresivamente fue incluido en la trama como uno de los amigos más cercanos de Paco.

El cuarto episodio tiene que ver con Brenda Bezares, esposa de Mario y quien luchó durante dos años para que su esposo quedara libre. El quinto episodio es el de Paola Durante, quien fue inculpada por el crimen y liberada por su inocencia.

Por último, el sexto episodio será dedicado al procurador capitalino Samuel del Villar, quien estableció 2 líneas de investigación y fue señalado de haber actuado parcialmente en el caso.