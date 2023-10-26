Bertha Ocaña revela todos los detalles de la “Ley Ocaña”

En exclusiva para Venga La Alegría, Bertha Ocaña nos anuncia que inició la etapa final del proceso legal para esclarecer la muerte de su hermano, Octavio Ocaña.

Te puedo dar la exclusiva, que ya entramos en la etapa final, la tercera etapa que, ya es la etapa de juicio oral, tuvimos la apertura de ese juicio en donde se van a presentar alrededor de 40 testigos, para poder tener, ya las pruebas más concretas y pasar a dictarle una sentencia a esta persona

Familia de Octavio Ocaña y hechos relacionados a muerte de su hijo.

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La hermana de Octavio Ocaña celebra la aprobación de una nueva ley

De igual forma, está muy contenta porque se aprobó en el Congreso del Estado de México, la "Ley Ocaña", que busca proteger la privacidad de las personas fallecidas.

Esa ley por la que tanto luchamos, desde hace ya un año, que comenzamos con esta iniciativa, y para nosotros es un gran logro, porque es seguir honrando la memoria de él y, hoy por hoy, ya no es solo por él también, sino por todas y cada una de las personas que han pasado por algo similar

De acuerdo con las declaraciones de Francisco Javier Hernández, abogado de la familia de Octavio Ocaña, reveló que las personas que filtren fotos de las personas fallecidas, podrían recibir una sanción de 4 y hasta 8 años de prisión, junto con una multa que puede ser de 500 mil Unidades de Medida Actualizada.

¿Cómo van a recordar a Octavio Ocaña?

El 29 de este mes, se cumplen dos años de este terrible hecho, así recordarán al entrañable ‘Benito’.

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