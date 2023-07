Inteligencia Artificial revela cómo fueron los últimos momentos de Octavio Ocaña

Están por cumplirse dos años de la trágica y lamentablemente muerte del actor Octavio Ocaña, quien presuntamente fue asesinado por policías de Cuautitlán Izcalli, luego de una persecución en el Estado de México el 29 de octubre de 2021.

Hasta ahora la causa de su muerte no ha sido del todo aclarada; sin embargo, ya fueron detenidos algunos elementos que participaron en la persecución y que habrían ultimado el entrañable actor que diera vida a Benito Rivers, aunque uno sigue prófugo de la justicia.

Familia de Octavio Ocaña y hechos relacionados a muerte de su hijo.

Ahora que la Inteligencia Artificial ha revolucionado al mundo entero gracias a las complejas tareas que es capaz de realizar. En TikTok se hizo viral un video en donde aparece la recreación del caso de Octavio Ocaña.

¿De qué trata la recreación hecha con Inteligencia Artificial? Con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), el creador de contenido llamado @conocemihistoriaoficial se encargó de revivir a Octavio Ocaña, quien en el video relata su carrera artística hasta el día de su muerte.

“Hola, soy Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers. Nací el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco. A los 4 años participé como extra en el programa En Familia con Chabelo en la sección Chiquillos y Chiquillas. A los 6 años empecé a interpretar a Benito Rivers. Recuerdo que me encontré con Eugenio Derbez y yo lo reconocí como el Monje Loco y empecé a imitarlo. A Eugenio le dio gracia y convenció a mi padre para que hiciera el casting para el legendario Benito Rivers”, dice la primera parte del video.

¿Cómo conoció a Nerea Godínez?

En el video el actor continúa relatando cómo conoció a su expareja Nerea Godínez y el día que fue abatido por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli.

“Durante mi adolescencia decido tomar un descanso de los foros y los reflectores para dedicarme a estudiar y quiero probar suerte como futbolista profesional, pero después de varios años la serie Vecinos decide volver a la televisión y no podría faltar Benito Rivers. Uno años después conozco a la mujer que sería mi esposa, ella era madre soltera”, agrega.

Así fue el día de su muerte

“Desafortunadamente, ese sueño jamás se cumplió. Un día me encontraba en Ecatepec con unos amigos. Unos policías me piden detenerme. Es claro que estos malditos policías solo van a querer robarme o extorsionarme. Así que decido irme del lugar, pero ellos me persiguen y empiezan a dispararme”, añade.

“Al pasar por una carretera, ellos hacen que pierda el control y choque. Nosotros estamos en shock, un policía se acerca con su arma y me amenaza, pero se le salió un tiro y me dio directo en la cabeza. A pesar de eso me encuentro vivo, pero solo para ver cómo me están robando mis cosas: mi reloj, mi joyería. La ambulancia llegó por mí, pero solo para verme desangrarme. No hicieron nada por mí. Los policías contaron otra historia, pero nadie les creyó. Esta fue mi historia”, concluye.