Origen, significado y todo lo que debes saber del beso francés

Muchas veces habrías planeado ese momento y otras tantas te habría tomado por sorpresa. Sí, hablamos del beso y qué mejor pretexto que el Día Internacional del Beso para conocer un poco más del origen del beso francés y algunas curiosidades que probablemente no sabías. Dicen por ahí que un beso es como un vaso de agua... ‘no se le niega a nadie’. ¿Será?

Hija de aviador colombiano relata amorío entre su padre y María Félix [VIDEO] Descubrimos el amor secreto de la actriz María Félix con un jóven aviador colombiano de nombre Gonzálo Fajardo, y su hija nos cuenta todo al respecto.

¿Cuál es el origen del beso francés y por qué se llama así?

Seguramente te has encontrado en ese momento crucial y contradictorio donde tienes la certeza de que algo está por ocurrir, pero no sabes cómo, aunque estás seguro de que será extraordinario. Aunque al rededor del Kama Sutra existen registros de que los besos con boca abierta existen desde hace siglos, según ‘La ciencia del besar’ de Sheril Kirshenbaum, el término ‘beso francés’ se habría hecho popular después de la Primera Guerra Mundial. Una de las teorías apuntan a que los estadounidenses que estuvieron en Francia conocieron ese estilo más ‘dinámico’ con la lengua. Eventualmente este estilo se habría popularizado en Estados Unidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que en Francia no se le llama ‘beso francés', ahora le llaman ‘galocher’ que significa ‘besar con la lengua'.

¿Qué significa un beso francés?

El significado literal de un beso francés sería ‘un beso con la lengua'. Pero para los románticos, el significado de un beso francés podría ir más allá. Algunos dice que dar un beso francés significa que realmente te gusta esa persona, otros dicen que es una invitación al acto amoroso sexual. Otros dicen que un beso francés en la adolescencia podría significar el ingreso a la madurez sexual. Para ti, ¿cuál es el mejor significado?

Te puede interesar: FOTOS | ¿Paulette y Gloria de Exatlón son novias o solo amigas?

Paso a paso de un beso francés

Sin lugar a dudas, la mejor manera para dar un buen beso francés se logra practicando. Pero, por cualquier cosa, te preparamos un paso a paso para dar un gran beso francés.

Haz todo lo posible por mostrar labios deseables. Procura mantenerlos suaves e hidratados. Crea un ambiente relajado y cómodo. Mucho ayudan espacios privados, con poca gente. De ‘Hitch’ aprendimos que el final de la cita es un gran momento. Cuando te encuentres frente al ser que será besado o besada, inicia con una mirada fija y profunda. Ayuda concentrarse en los ojos y los labios. Como si estuvieras avisando que está por suceder algo. Poco a poco inclina tu cabeza y acércate a su rostro. Lo ideal es comenzar con un beso boca a boca (sin lengua, pues). Lentamente, roza tu lengua con sus labios. Si te responden haciendo lo mismo, introduce tu lengua en su boca y masajea poco a poco. Si no sientes respuesta, no sigas adelante. No dejes de respirar mientras estás besando y mantén los ojos cerrados para elevar las sensaciones.

Te puede interesar: ¡Ellos son los latinos tachados de infieles en el mundo del espectáculo!

Así que ya lo sabes. Practica cada que tu pareja lo permita y/o comparte esta información a quien creas conveniente (guiño, guiño).