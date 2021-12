Beto Cuevas reveló su experiencia en una aplicación de citas.

EXCLUSIVA. Beto Cuevas y su experiencia con aplicaciones de citas.

Vaya experiencia la que vivió el cantante Beto Cuevas cuando al conocer a una persona a la que contactó vía una aplicación con miras a iniciar un romance, vio estrellitas, pero no porque se hubiera enamorado instantáneamente, sino por el tremendo golpe que se llevó en la primera cita a manos de la pareja en potencia. Si no lo cree, escuche el relato de boca del propio cantante.

“En algún momento, me inscribí en Tinder, porque en Estados Unidos, digamos, no me conoce la gente tanto, me conocen los que me conocen, entonces decidí probarlo porque estaba soltero, la verdad es que me acostumbré a estar soltero, también. Pero no me gustó, tuve una experiencia que no fue muy linda, porque uno no sabe, finalmente, es como la vida también puede conocer a alguien que te presenté y finalmente no funciona esa relación”, expresó.

“Sí tuve una experiencia un poco extraña, donde después de unos besitos, me pego una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados. No me gustó, yo jamás le levantaría una mano y le pegaría a una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho a pegarle a un hombre. La invité a que se fuera y se fue, nunca más supe de ella; no sé si lo que quería era jugar fuego con un poquito de sazón de violencia, no lo sé", añadió.

“A lo mejor buscaba que yo le hiciera lo mismo y demandarme, no lo sé, solo podemos especular, a mí no me gusta la violencia, soy todo lo contrario a la violencia, no me pareció excitante y menos si veo una luz azul, no sé si te ha pasado, pero se siente gacho”, finalizó.