Esto es todo lo que se sabe sobre la salud de Silvia Pinal.

La tarde de este miércoles, las alarmas sobre el estado de salud de doña Silvia Pinal se encendieron de nueva cuenta cuando nos enteramos de que la última diva del cine mexicano había sido internada debido a una baja del ritmo cardíaco y oxigenación.

Por lo cual, fue llevada al hospital de inmediato bajo la sospecha de que se trataba de un problema cardíaco, aunque más tarde se confirmó que se trataba de Covid-19.

Desde el primer momento, nuestras cámaras montaron guardia a las afueras de su casa, donde la llegada intempestiva de su nieta, Michelle Salas y su expresión de preocupación, nos confirmó la emergencia. Aunque no ella, ni el resto de los miembros de la familia, sabía aún qué era lo que aquejaba a la actriz.

Te puede interesar:Silvia Pasquel se enlazó con nosotros para contarnos de Silvia Pinal.

No tengo ni idea, no les puedo decir nada. Llegué hace un par de días. Gracias por preguntar…

Luego de permanecer resguardada en la camioneta que la transportaba, Michelle Salas finalmente bajó cuando le abrieron la puerta de la casa de su abuela, Sylvia Pasquel.

La llegada de los familiares de Silvia Pinal

Más tarde, nuestras cámaras captaron al actor y productor, Iván Cochegrus.

Sí, todo está muy bien, está bien la señora

Nuestras cámaras, también fueron testigos de que al interior de la casa de Silvia Pasquel, se celebraba una reunión, lo que confirmó Lorena Herrera, a quien captamos a su salida.

Todo perfecto y bien bonito. Yo no sé nada la verdad, yo no podría decirte nada porque no sé nada

La última en llegar fue Stephanie Salas, quien así reaccionó cuando le cuestionamos sobre la salud de Silvia Pinal.

Vengo del teatro, no tengo idea, cuando sepa con mucho gusto les digo, gracias

Al final, abuela, madre e hija hicieron de todo, incluso meter a la casa la camioneta que las transportaría para no ser captadas al salir a toda velocidad, rumbo al hospital donde desde anoche se encuentra Silvia Pinal.

También te puede interesar: Irma Dorantes nos contó de su gran amistad con la actriz Silvia Pinal.

No obstante, nuestra lente las captó justo a la entrada del nosocomio y también a su salida, cuando Silvia Pasquel comentó al vuelo que su mamá estaba bien.

