Amor y celos: Christian Nodal y Belinda tuvieron un año de claroscuros.

Belinda y Christian Nodal continúan siendo una de las parejas más populares del espectáculo, no solo por sus planes de boda o por sus cariñosas muestras de amor en las redes sociales, sino también por un 2021 lleno de claroscuros.

Los cantantes anunciaron su noviazgo en agosto de 2020 con una foto bajo la lluvia; sin embargo han enfrentado todo tipo vivencias desde el anuncio de su relación sentimental.

Beli y Nodal se comprometieron el 25 de mayo de este mismo año en un restaurante de España, mismo que el sonorense cerró para hacer más íntima la propuesta de matrimonio.

“Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, escribió el intérprete de Adiós Amor en su cuenta de Instagram.

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Costoso anillo de Belinda acapara la atención de la prensa

El anuncio de la boda no fue el único momento que acaparó los reflectores, sino también el costoso anillo de compromiso que recibió Belinda de Christian Nodal.

La pieza cuenta con un diamante principal en corte esmeralda y más diamantes alrededor; joya valuada en más de tres millones de dólares y adquirida en Angel City Jewelers de Los Ángeles, California.

Los cantantes también se robaron los reflectores cuando el intérprete de Botella tras Botella borró todas sus fotografías en Instagram y dejó solo la imagen del personaje Speedy González.

Aunque se rumoró una posible separación, la pareja confirmó la continuidad de su historia de amor con nuevas fotos y videos en todas las redes sociales.

Entre el desplante del cantante de música regional mexicana a Belinda en un restaurante, sus viajes por separado por motivos de trabajo y hasta los rumores de un supuesto embarazo, Beli y Christian Nodal demostraron ser una de las parejas más llamativas de este 2021.

Belinda y Christian Nodal se preparan para llegar al altar

El 26 de noviembre de este mismo año, Belinda y Christian ofrecieron una entrevista para la revista de entretenimiento Quién.

La publicación subraya que los planes de boda entre los cantantes continúan viento en popa.

“Quiero que Beli tenga la boda de sus sueños y que sea tal cual la imaginó desde que era niña”, expresó Christian a la revista, mientras que la intérprete de Amor a Primera Vista confesó sus deseos de portar tres vestidos diferentes en el enlace nupcial.

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