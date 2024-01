Yo soy Betty, la fea regresaría con una tercera parte.

“Yo soy Betty, la fea” es un exitoso melodrama colombiano que se estrenó en septiembre de 1999 y desde su lanzamiento acaparó las miradas del mundo entero con su singular historia y excelentes interpretaciones de Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando), alcanzado niveles de audiencia nunca antes visto en el país sudamericano.

La producción creada por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Ribero arrolló en Colombia y se transmitió en más de 180 países, por lo que tuvo que ser adaptada a 25 idiomas y logró el Record Guinness.

¿Habrá tercera parte de Yo soy Betty, la fea? En México no podía ser la excepción, de ahí que sea una de las producciones más vistas, pero todo parece indicar que esta historia tendrá una tercera parte, así como lo lees. En Instagram el presentador y periodista colombiano Carlos Ochoa reveló la noticia tras publicar “”Yo soy Betty, la fea, 20 años después, espero que sí sea verdad”, expresó.

De acuerdo con el comunicador, la novela mantendrá al elenco original de la primera entrega, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello; sin embargo, esta secuela se centrará en la hija que tuvieron Armando Mendoza y Beatriz Pinzón.

Pero habría un radical cambio y es que la financiera y el ejecutivo de la empresa ya no seguirían juntos pues el contexto giraría en torno a su divorcio.

“La historia se centraría en la pequeña niña, que ahora tendría 20 años, pero lo más impactante es que todo empezaría con el divorcio de esta pareja, la más querida de las telenovelas”, comentó.

Sin embargo, estos no serían los únicos cambios que tendría la tercera parte del melodrama, pues Ochoa también reveló que, tras la muerte de Fernando Gaitán, el guion correría a cargo de Juan Carlos Pérez, quien escribió la nueva versión de “Hasta que la plata nos separe”.

Aun así, existen diferentes interrogantes sobre quién personificará a la hija de Beatriz y Armando, así como si contará con la presencia del ‘cuartel de las feas’, si estará Patricia Fernández (Lorena Cepeda) o Marcela Valencia (Natalia Ramírez).

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios positivos no se hicieron esperar en redes: “¡Me encanta la noticia! Voy a estar al pendiente del lanzamiento”, “gracias por alegrarme la noche, siempre pensé que sería bueno saber qué podría pasar con los personajes después de tanto tiempo”, “que no la dañen como han hecho con otras icónicas telenovelas”, “ojalá no le pase lo mismo que a Ecomoda”.